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鳳凰城太陽球星「KD」Kevin Durant自開季以來傷病頻傳，11月中遭遇左小腿拉傷缺席7場比賽，近期回歸4場後又因左腳踝扭傷，預計缺席1至2週，在他缺席的這段日子，太陽9場比賽輸了8場，而有他在的時候，13場只輸2場。儘管太陽有三巨頭，但少了Durant後，單靠Devin Booker和Bradley Beal無法幫助球隊取勝，今天對上熱火，Booker儘管攻下團隊次高21分，但發生5次失誤，Beal手感不佳貢獻15分，終場以111：121不敵6人得分上雙的熱火。根據數據專家John Schuhmann近日列出的數據顯示，Durant回歸時在防守端貢獻良多，Durant在場上百回合失104.7分，下場時百回合失114.4分，而對手面對Durant防守時，投籃命中率只有38.4%，這些投籃預期的命中率為46.9%，這一值差在本季至少防守100次出手的球員中排第5。Durant缺席時，太陽連西區墊底的鵜鶘都贏不了相當悲情，目前以12勝10負排在西區第8，明天要交手東區第3的魔術恐怕也是凶多吉少，想要止住連敗，可能要把握14日對西區倒數第2爵士、或16日對西區倒數第3拓荒者。Durant是在4日對馬刺時扭傷左腳踝，預計缺席1至2週時間，本季至今出賽13場，場均上場35.7分鐘，可得25.8分、6.7籃板、3.1助攻。