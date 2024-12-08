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▲李政宰又有機會以《魷魚遊戲》角逐金球獎戲類影集最佳男主角，可惜這一次的得獎機率不特別被看好。（圖／摘自Netflix）

▲《魔法壞女巫》被預期會是金球獎入圍名單上的大強片。（圖／摘自IMDb)

時間來到2024年底，又是歐美影視大獎接連登場的時刻，第82屆金球獎入圍名單將在台北時間明（9日）晚間9點15分起宣布，電視類最受矚目的「最佳戲劇影集」之爭，日本題材的《幕府將軍》和韓國打造的《魷魚遊戲》第2季被預期將同獲入圍、正面對戰，而兩齣戲的男主角真田廣之、李政宰也會在戲劇類視帝項目上演日韓對決，根據目前預估，真田廣之擊退李政宰的機會高出不少。金球獎雖然在3年多前爆出一堆黑幕，遭到好萊塢紅星抵制，以至於2022年初的頒獎典禮沒有電視台轉播、大多數入圍者都不出席，成為史上最黯淡的一屆，隔年的頒獎典禮，在主辦單位表明改革之下，紅星又再度回歸頒獎典禮，現在還算是受到重視的影視大獎。有趣的是，《魷魚遊戲》首季紅遍歐美，也入圍當年的金球獎最佳戲劇影集、最佳戲劇影集男主角和最佳電視類男配角等3獎，因為金球獎典禮被好萊塢抵制，難得以亞洲紅星、非美國影集主角之姿入圍金球獎大獎的李政宰，也就選擇不出席，最後他入圍的獎項和《魷魚遊戲》的最佳戲劇影集獎，都被《繼承之戰》拿下。眼看《魷魚遊戲》第2季又將登場，被看好金球獎上捲土重來，而且本屆頒獎典禮到現在都沒有被抵制的跡象，李政宰有可能在典禮上現身，卻沒料到碰上來自日本的大強敵《幕府將軍》，早先已經在艾美獎上大勝，儘管金球與艾美都不太喜歡重複對方的選擇，真田廣之仍被看好一定會入圍金球獎戲劇影集視帝，且得獎機率比其他對手、包括李政宰都高，因而真田廣之有可能成為金球獎戲劇影集最佳男主角第一位勝出的亞洲演員，李政宰只能成為入圍的第一位，應該也是當初《魷魚遊戲》歐美大爆紅時，沒有太多人能預料的到的結果。至於電影方面，《魔法壞女巫》、《艾諾拉》、《Emilia Pérez》都被看好在音樂或喜劇類多項入圍，《粗獷派建築師》、《神鬼戰士II》、《沙丘：第二部》都有可能提名，安潔莉娜裘莉、妮可基嫚、黛咪摩爾等都有機會分別提名戲劇類或音樂喜劇影后，「甜茶」提摩西夏勒梅、「酷寒戰士」賽巴斯汀史丹等有機會入圍戲劇類或音樂喜劇類影帝。頒獎典禮將於台灣時間明年元月6日上午在洛杉磯比佛利山莊希爾頓飯店舉行。