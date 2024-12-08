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▲歌迷在演唱會結束後不肯離開。（圖／讀者提供）

亞洲流行天王周杰倫，在台北大巨蛋一連舉辦4場「嘉年華」演唱會，由於今（8）日已經是最後一天，大咖好友都紛紛到場支持，周杰倫更驚喜曝光神秘嘉賓是天團五月天和張惠妹，更邀請了世界棒球12強賽中華隊隊長陳傑憲，還有周興哲、山下智久等，讓歌迷意猶未盡，而周董也在演唱會結束時罕見泛淚喊道：「希望下一次不要再隔7年了。」讓粉絲紛紛淚崩，更有歌迷在觀眾席不肯離開，瘋狂吶喊：「安可！安可！」周杰倫在演唱會結束前按照慣例唱了經典歌曲〈七里香〉後，突然眼中泛淚，更些微哽咽的喊道：「希望下一次不要再隔7年了。」讓現場歌迷當場淚崩，畢竟距離周董上一次在台灣開唱，已經是2017年，而周董在說出這句話後，眼神裡似乎也透露了對歌迷的不捨，還有這4天的疲憊，讓歌迷的情緒立刻被感染，甚至有粉絲逗留在觀眾席不肯離去。儘管現場的工作人員有不斷地提醒大家，表示今天的表演都已經結束了，不過仍有觀眾不斷吶喊「周杰倫」、「安可」，不願離場，直到喊了大概10分鐘，現場的人潮才稍稍移動往出口方向散去，也足見天王魅力，儘管已經出道20多年，周杰倫依舊是歌迷心中最經典的代名詞。