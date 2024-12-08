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▲周杰倫今天舉辦最終場演唱會，貴賓席同樣眾星雲集。（圖／杰威爾提供）

天王周杰倫在台北大巨蛋一連舉辦4場「嘉年華」演唱會，今（8）日來到最後一天，日本男神山下智久和女神林志玲都到場支持。這4天都擔任演唱會嘉賓環節主持人的阿KEN，今日就介紹「昨天來了男神林志穎，今天女神林志玲」，接著要林志玲幫周杰倫加油一下，林志玲隨即甜嗓喊：「希望你唱到100歲」；山下智久難得現身台灣歌手的演唱會，也對周杰倫告白：「我愛你！」阿KEN今日對林志玲表示，「杰倫唱了4天大巨蛋，我知道妳最會幫忙加油，因為他要繼續唱下去」，林志玲也隨即接招，「謝謝你，今天來這裡，只要有妳的音樂，我們可以一直回到青春的感覺，希望你唱到100歲，我幫你加油加油加油！」周杰倫也說，「身體健康很重要」，阿KEN則笑說，「這一加油就不得了，前兩場都7點半開始，今天6點就開始，會不會多唱一個半小時？」周杰倫笑說，「這4天已經唱了7年的量了。而接著是遠從日本來到台北大巨蛋的巨星山下智久，今天還用中文向大家打招呼，「大家好，我是山下智久」，他精緻帥氣的臉龐，連周杰倫看了也直呼「好帥！」山下智久則說，「謝謝你的邀請，我很開心且興奮來到你的演唱會，I love you！」周杰倫也回應，「謝謝你！」除了林志玲和山下智久之外，周興哲、趙岱新、王仁甫、季芹、邰智源、玖壹壹、汪東城、吳尊、陳傑憲、歐陽妮妮、王子、毛弟、丫頭等人也都到場支持，看得出周杰倫在演藝圈的好人緣。