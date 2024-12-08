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▲世界棒球12強中華隊球迷在大巨蛋展現團結的台式應援，讓其他國家的選手和媒體都留下深刻印象。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.17）

這次WBSC世界12強棒球賽，中華隊奪冠在歷程中，也讓獨特的「台式應援」被世界所看見。其中〈台灣尚勇〉這一首應援曲，因為朗朗上口的旋律以及整個球場人聲合唱產生的巨大的氣勢，被球迷所喜愛。但你知道本來這首神曲並不在中華隊的加油曲目之中嗎？世界棒球12強中華隊領隊兼中職會長蔡其昌也在節目上解密，透露之所以漏掉它，而後來又重新加入的原因。蔡其昌在上《下班瀚你聊》時爆料，當時差點就沒有〈台灣尚勇〉這首人氣應援曲，因為當時有一個公平原則，每一隊自己挑一手，然後在應援時輪流播放。而〈台灣尚勇〉本來是統一獅的嗆司曲〈統一尚勇〉，差點就沒被放進去應援歌曲中。而蔡其昌在聽到這件事之後，立刻打給6球團，直言：「沒有什麼公平原則，就交給應援團處理。」並且，統一就多加一條「統一尚勇改成台灣尚勇」，各球團也都說沒問題，事情就這麼定了。「我跟團長講，沒什麼公平原則，台灣尚勇給他跳下去。」蔡其昌也笑說，這次中華隊奪冠肥了統一獅，因為之後要跳〈台灣尚勇〉（統一尚勇），就只能來統一主場了。其實，〈台灣尚勇〉在臺北大巨蛋的預賽期間，就已經讓外界印象深刻，全場球迷在球隊得分或反攻開啟時，齊唱「吼吼吼」，氣勢十足，而且又不用歌詞，有別於其他曲目都有電子樂器搭底，這首純人聲的歌曲，反而有另一種質樸的力量。後來超級循環賽移師東京巨蛋開打，〈台灣尚勇〉也感動日本球迷，甚至有人會在中華隊比賽期間和台灣球迷一起唱跳，讓人感受到超越勝負、棒球無國界的感動。