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▲世界棒球12強中華隊總教練曾豪駒（右）帶隊創下歷史紀錄，中職會長蔡其昌（中）握手鼓勵。（圖／記者葉政勳攝）

▲中華隊今（22）日於世界十二強棒球錦標賽複賽第二戰對上強敵美國隊。中國信託金融控股公司董事、中華棒球協會理事長辜仲諒陪同中職會長蔡其昌帶隊前往東京巨蛋四強決賽。（圖／官方提供）

▲中華隊在世界棒球12強金牌戰打敗強敵日本隊，創下歷史拿下台灣成棒國際賽第一面金牌，中職會長蔡其昌在背後的大力支持也功不可沒。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

中華隊再WBSC世界12強賽奪冠，讓國內年底燒起一波棒球熱，國際賽的成功勢必將引領明年中華職棒各隊的票房。而這一次在台灣的預賽，大巨蛋提供的看球氛圍和凝聚台灣的作用，有目共睹。對於球迷期許未來還有「另一顆蛋」孵出，中職會長蔡其昌表示，台灣絕對有本錢再蓋一座大巨蛋球場，也透露自己有給辜仲提建議，分享自己心中的最理想地點。「台灣絕對還有一顆蛋的實力和胃納量。」蔡其昌以自己作為中職會長的經驗談，做出如此斷言，他直言上賽季連中職票房最差的球隊進去大巨蛋都可以賺錢．所以從數據來看台灣絕對還有蓋「另一顆蛋」的本錢。但他也強調，兩顆巨蛋之間不宜太近，比如說臺北和新北，可能效益就會互相拆解掉，但若往中南部蓋，肯定有戲，「南部又熱，中南部7、8月看一場球是折磨，（再蓋一蛋）這會讓職棒的人口再往上拉，因為看球是一件舒服的事。」至於這一個新的巨蛋球場是不是也要四萬人？蔡其昌認為這可以去評估，看怎麼樣的大小和容納量適合，「大蛋可以，那你中南部也可以兩顆小蛋阿。」蔡其昌坦言自己看球最多的場次是在州際，他也一直是死忠兄弟象迷，因此當主持人黃暐瀚問他是不是希望新的巨蛋球場能蓋在台中時，會長也不諱言：「我很贊成啊！」他在節目上透露，自己和中信慈善基金會董事長辜仲諒談過，對方確實有去投資巨蛋的想法，自己也有建議他投資「台中」，對方也不置可否。