中華隊再WBSC世界12強賽奪冠，讓國內年底燒起一波棒球熱，國際賽的成功勢必將引領明年中華職棒各隊的票房。而這一次在台灣的預賽，大巨蛋提供的看球氛圍和凝聚台灣的作用，有目共睹。對於球迷期許未來還有「另一顆蛋」孵出，中職會長蔡其昌表示，台灣絕對有本錢再蓋一座大巨蛋球場，也透露自己有給辜仲提建議，分享自己心中的最理想地點。
蔡其昌：台灣絕對還有一顆蛋的實力
「台灣絕對還有一顆蛋的實力和胃納量。」蔡其昌以自己作為中職會長的經驗談，做出如此斷言，他直言上賽季連中職票房最差的球隊進去大巨蛋都可以賺錢．所以從數據來看台灣絕對還有蓋「另一顆蛋」的本錢。
但他也強調，兩顆巨蛋之間不宜太近，比如說臺北和新北，可能效益就會互相拆解掉，但若往中南部蓋，肯定有戲，「南部又熱，中南部7、8月看一場球是折磨，（再蓋一蛋）這會讓職棒的人口再往上拉，因為看球是一件舒服的事。」
另一顆巨蛋要蓋在哪？蔡其昌建議辜仲諒
至於這一個新的巨蛋球場是不是也要四萬人？蔡其昌認為這可以去評估，看怎麼樣的大小和容納量適合，「大蛋可以，那你中南部也可以兩顆小蛋阿。」
蔡其昌坦言自己看球最多的場次是在州際，他也一直是死忠兄弟象迷，因此當主持人黃暐瀚問他是不是希望新的巨蛋球場能蓋在台中時，會長也不諱言：「我很贊成啊！」他在節目上透露，自己和中信慈善基金會董事長辜仲諒談過，對方確實有去投資巨蛋的想法，自己也有建議他投資「台中」，對方也不置可否。
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「台灣絕對還有一顆蛋的實力和胃納量。」蔡其昌以自己作為中職會長的經驗談，做出如此斷言，他直言上賽季連中職票房最差的球隊進去大巨蛋都可以賺錢．所以從數據來看台灣絕對還有蓋「另一顆蛋」的本錢。
但他也強調，兩顆巨蛋之間不宜太近，比如說臺北和新北，可能效益就會互相拆解掉，但若往中南部蓋，肯定有戲，「南部又熱，中南部7、8月看一場球是折磨，（再蓋一蛋）這會讓職棒的人口再往上拉，因為看球是一件舒服的事。」
另一顆巨蛋要蓋在哪？蔡其昌建議辜仲諒
至於這一個新的巨蛋球場是不是也要四萬人？蔡其昌認為這可以去評估，看怎麼樣的大小和容納量適合，「大蛋可以，那你中南部也可以兩顆小蛋阿。」
蔡其昌坦言自己看球最多的場次是在州際，他也一直是死忠兄弟象迷，因此當主持人黃暐瀚問他是不是希望新的巨蛋球場能蓋在台中時，會長也不諱言：「我很贊成啊！」他在節目上透露，自己和中信慈善基金會董事長辜仲諒談過，對方確實有去投資巨蛋的想法，自己也有建議他投資「台中」，對方也不置可否。
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