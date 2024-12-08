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敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham）週日（8）攻進首都大馬士革，總統阿塞德（Bashar al-Assad）搭機逃亡並藉俄羅斯外交部聲明稱願和平移交政權，自此阿塞德政權垮台，中東局勢可能面臨重大變化。對此，美國總統當選人川普指敘利亞戰爭「不是美國的戰爭」，並稱由此可看出俄羅斯已經無力保護。即將在明年入主白宮成為美國總統的川普（Donald Trump），近日在自家社媒「真實社群」（Truth Social）發文稱敘利亞的局勢一團糟，並強調這與美國無關，他強調「敘利亞不是我們的朋友，美國跟它沒關係，這不是我們（美國）的戰爭。」川普也在另一篇發文提到，俄羅斯在烏克蘭戰爭中遭受重大損失，因此無力繼續支持阿塞德政權，而阿塞德垮台對俄羅斯來說可能是「最好的結果」，因為敘利亞對俄國的利益有限，「阿塞德完了，他的保護者俄羅斯已經沒有興趣繼續保護他了」。川普指出，受到俄烏戰爭這場「根本不該開始的戰爭」影響，俄羅斯有超過60萬士兵傷亡，如今看來已無力改變敘利亞情勢，而敘利亞局勢也能看出俄羅斯與伊朗的影響力被削弱，這也促使他有意施壓烏克蘭總統澤倫斯基進行和談，並建議中國參與停火談判。川普強調，俄烏必須立即停火，進行協商，「太多生命已經毫無意義地犧牲了」。俄羅斯作為阿塞德政權的有力支持者，在敘利亞內戰以來協助阿塞德政府反敗為勝，並在拉塔基亞和塔爾圖斯建立了重要基地，其中塔爾圖斯港更成為俄國艦隊少數可掌握的暖水港。