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▲普吉島麥考安納塔拉別墅度假酒店舒適方便及豪華品味兼具。（圖／取自Anantara官網）

▲蘇梅島波普安納塔拉度假酒店以頂級奢華的設施及一流服務著稱。（圖／取自Anantara官綱）

美國影集《白蓮花大飯店》（The White Lotus）自2021年首播以來因獨特的劇情設定與深刻的社會議題探討，贏得觀眾與評論界的雙重好評。該劇以豪華度假飯店為主要場景，透過客人與飯店員工之間的互動揭示階級、權力和文化衝突的細膩故事，成功吸引大量影迷。近期劇組宣佈第三季已將在2025年回歸，最受矚目的莫過於人氣女團BLACKPINK成員Lisa參與拍攝。《白蓮花大飯店》自2021年首播以來廣受好評，第一季聚焦富人之間的階級與權力角力，並探討殖民主義議題，巧妙描繪飯店員工與客人間的互動，不僅囊括10項艾美獎，還獲得IMDb 7.9的高分。2022年推出第二季則以性別與性議題為主軸，展現客人與當地居民的交流。兩季均以「度假村」為核心場景，第一季選擇夏威夷茂宜島的四季酒店取景，第二季則搬到義大利西西里島的陶爾米納聖多米尼哥宮四季飯店，皆採單一地點拍攝。劇中度假村的設定，讓這些拍攝地成為影迷嚮往的旅行目的地，掀起熱烈討論。《白蓮花大飯店》近期宣布第三季將於2025年春天回歸，並釋出預告片，劇中人氣女團BLACKPINK成員Lisa驚喜亮相，她飾演名叫「Mook」的飯店員工。第三季的故事將以Lisa的家鄉泰國為背景，並在多家高級飯店取景，包括普吉島麥考安納塔拉別墅度假酒店、蘇梅島波普安納塔拉度假酒店。預料第三季的劇情將延續《白蓮花大飯店》系列對於權力關係的描繪，並探索西方與東方文化碰撞帶來的矛盾與火花。這次拍攝地的變化不僅為劇情增添新意，再度凸顯《白蓮花大飯店》對旅遊目的地選擇的巧妙設計，為觀眾帶來視覺與文化的雙重饗宴。作為此次《白蓮花大飯店》關鍵拍攝場地的普吉島麥考安納塔拉別墅度假酒店，位置緊鄰邁考海灘（Mai Khao Beach），飯店內部擁有83棟私人泳池別墅，每棟別墅坐落在潟湖之上或旁邊，周圍環繞著鬱鬱蔥蔥的國家公園，精緻奢華的頂級設施加上熱情一流的服務，可說是完全符合《白蓮花大飯店》一貫的風格。另一間蘇梅島波普安納塔拉度假酒店位在波普海灘（Bophut Beach）旁，飯店內擁有佔地3000平方公尺的Spa中心，裡頭的特調香氛，讓人光是走進去就能全身放鬆，非常適合情侶夫妻一同去做雙人按摩，愜意的度假氣息，讓人感到輕鬆遠離俗世。