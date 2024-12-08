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泰國警方日前成功逮捕一名涉嫌性侵並拍攝性愛影片的蘇姓中國籍男子，這名嫌犯被指控在曼谷強姦一名18歲大學生，並強迫女大生拍攝性愛影片，還以此要脅受害者聽命。為將男子逮捕，警方派出一名警員假扮成摔角手，應邀參與角色扮演和多人性愛，成功在酒店內將嫌犯抓獲。這名中國籍嫌犯有特殊性癖，熱衷於角色扮演及多P活動。受害人透露，她於11月在商場被搭訕，因對方健談且她正在學中文，便接受邀約同行，沒想到卻遭性侵並被拍下不雅影片，隨後更被要脅「隨傳隨到」。之後蘇男再次聯繫受害者，要求與她再次見面，並提出帶另一名壯男參加多人性愛的要求，同時要求進行角色扮演，受害者決定向家人坦白並報警求助。為將嫌犯引誘現身，警方訂定計劃，派出一名警員假扮摔角選手，約定在拉差貼威區的一間飯店見面。當晚，假扮摔角手的警員進入飯店房間等待，另有六名警察藏身房內伺機行動。2日晚間7點30分左右，蘇男現身，在收到警方設定的暗號「Hehehe」後，埋伏的警員迅速衝出，將其成功逮捕。中國籍嫌犯否認指控，但泰國警方在他的手機內發現大量不雅影片和偷拍紀錄，懷疑另有多名受害者，目前案件正在進一步調查中。