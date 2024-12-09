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（中央社大馬士革8日綜合外電報導）敘利亞反抗軍今天掌控首都大馬士革後，宣布總統阿塞德已垮台且被迫出逃。敘利亞內戰爆發超過13年後，阿塞德家族長達數十年的統治告終，此事為中東地區投下震撼彈。國際社會對敘利亞政局丕變有何反應，路透社彙整如下：●美國總統拜登白宮透過聲明表示：「拜登（Joe Biden）總統及其團隊密切關注敘利亞發生的驚人事件，並跟區域夥伴持續保持聯絡。」●美國總統當選人川普川普（Donald Trump）於社群媒體真實社群（Truth Social）發文：「阿塞德（Bashar al-Assad）走了。他已離開自己的國家。他的保護國，蒲亭（Vladimir Putin）領導的俄羅斯已不再有興趣保護他。」發文還寫道：「俄國和伊朗現在處於疲弱狀態，一個是因為烏克蘭和經濟不佳，另一個則因以色列及其作戰取得成功。」●美國國防部官員夏皮洛美國國防部主管中東事務的副助理部長夏皮洛（Daniel Shapiro）在波斯灣國家巴林舉行的安全會議「麥納瑪對話」（Manama Dialogue）談到，美國將繼續在敘利亞東部駐軍，並會「採取必要措施防止伊斯蘭國（Islamic State）捲土重來」。夏皮洛還呼籲各方保護平民，尤其是少數民族，以及尊重國際規範。●俄羅斯外交部俄羅斯外交部發布聲明表示，阿塞德下令政權和平轉移後，便辭去總統職務並離開敘利亞。●俄羅斯上議院副議長科薩切夫俄羅斯國際傳真社（Interfax News Agency）報導，科薩切夫（Konstantin Kosachyov）指出，敘利亞人民將必須獨自面對全面內戰，並暗示莫斯科當局準備在某些情況下支持敘國人民。●土耳其外交部長費丹費丹（Hakan Fidan）於卡達首都杜哈舉行的記者會上談到，敘利亞已達到人民將型塑自己國家未來的階段，當地出現了希望。他還說，新的敘利亞不應對鄰國構成威脅，而是要消除威脅。非法的庫德工人黨（PKK）民兵進行的任何擴張，在敘利亞都不能被視為合法。●德國外交部長貝爾伯克貝爾伯克（Annalena Baerbock）表示：「不可能確切說明敘利亞目前發生什麼事，但有件事很清楚：對數以百萬計的敘利亞人民而言，阿塞德垮台意味著，在他的政權犯下無窮惡行後，終於可以第一次大大鬆口氣。」她說道：「這國家現在絕不能落入其他極端分子手中，無論他們有何種偽裝。因此，我們呼籲衝突各方負起他們對所有敘利亞人的責任，包括全面保護庫德族、阿拉維派（Alawites）或基督徒等少數民族及宗教群體。」●英國副首相芮納芮納（Angela Rayner）提到：「獨裁統治與恐怖主義為已經面臨如此多苦難的敘利亞人民帶來問題，也導致區域不穩定。這就是為何我們必須有政治解決方案，讓政府為敘利亞人民的利益採取行動。這就是我們期盼的。」●聯合國敘利亞問題特使裴凱儒裴凱儒（Geir Pedersen）藉由聲明強調，數以百萬計的敘利亞人明確表達，他們期望穩定且具包容性的過渡性安排可就緒。裴凱儒敦促所有敘利亞人，當他們試圖重建社會，應將對話、團結以及尊重國際人道法和人權視為首要之務。他還說，在敘利亞人民邁向穩定及包容性未來的路程中，自己已經準備好支持他們。●聯合國人道事務協調廳負責人佛萊徹佛萊徹（Tom Fletcher）談到：「敘利亞事態發展速度驚人。長達10多年的衝突導致數以百萬計民眾流離失所，現在還有更多人處於危險中。」他還承諾，無論何時何地，會盡其所能支持有需要的人，包括提供食物、飲水、燃料、帳篷和毯子。（譯者：洪培英/核稿：陳彥鈞）1131208