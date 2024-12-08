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▲魚乾六月才到中國成都旅遊。（圖／翻攝自YouTube 魚乾）

百萬YouTuber「魚乾」今年六月到成都旅遊，被點名收中國的錢拍片大外宣，沒想到事隔半年，她又再度被點名，對此，魚乾也在今（8）晚發影片澄清，強調「沒有的事就是沒有」，並提出5點聲明，若有不實抹黑，會採取法律行動。魚乾在影片中提出5點解釋，表示自己沒有收中共的錢拍片大外宣，今年六月的成都Vlog也有標明是VPN業配，並提到在中國使用YouTube、Instagram都要翻牆，而且中國人翻牆是可以舉報的。至於為什麼要挑選在這敏感的時機點去？魚乾表示，「我不認為在我的有生之年，會有比較不敏感的時候，兩岸關係從我出生就緊張到現在。」但她也反省，確實疏忽中國議題，之後會持續注意。而選擇成都，也是因為看到很多當地的圖文Vlog，才會選擇在這個最適合去成都的季節，到當地旅遊，有人問她為什麼不提告，魚乾表示，提告的流程非常繁瑣，會浪費司法資源，但還是有搜集一些過分的指控，若澄清後還是有不實抹黑，會採取法律行動。最後，有人質疑她說去當地找朋友，是「政府的朋友」，魚乾澄清她只是去見很欣賞的網紅，當初被點名時，對方還想幫她說話，但怕害到對方，這次突然被點名，才乾脆發影片解釋，之後也不再回應相關問題。