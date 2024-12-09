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▲林昱珉再參加明年經典賽資格賽的機率「將近於0」（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

▲味全龍啦啦隊小龍女登上美國職棒大聯盟響尾蛇主場台灣日舞台，和台美混血球員「卡仔」Corbin Carroll相見歡，並一起合影留念。（圖／味全龍提供）

▲Stuart Fairchild母親來自台灣，在2017年選秀會第2輪加入辛辛那提紅人隊挑走，本季打擊率為2成15，敲出8轟、30分打點。（圖／美聯社／達志影像）

12強賽中華隊取得佳績，奪得隊史在三大國際賽的首座世界冠軍。不過明年的經典賽，我們還有一場重要的仗要打，就是WBC經典賽的資格賽。屆時新的球員陣容如何？蔡其昌也在節目上透露，王牌投手林昱珉應該是不會出戰，而兩名大聯盟混血球員「卡仔」Corbin Carroll和「費仔」Stuart Fairchild皆有代表中華隊出賽的可能性，其中又以後者可能性較高。本次經典賽資格賽預計共有8隊參賽，將會分為2組，每組4隊，各隊進行組內循環賽，取各組前兩名晉級會內賽。比賽預計在2025年2月21日至3月6日進行，和中華隊同在A組的包含南非、尼加拉瓜以及西班牙。若無意外，中華隊應該可以順利晉級，不過球迷仍然很期待能夠派出一支出色的陣容，確保萬無一失，並且打出精采的比賽內容。此前中華隊總教練曾豪駒已經大致表明球員名單會有變動，而蔡其昌在《下班瀚你聊》節目中，看法也是如此，還說基本上12強賽出戰過的投手都不大可能再沿用。蔡其昌表示，這一批12強賽的中華隊球員，從今年春訓到現在幾乎沒有休息。這次比賽後，投手「關機」，之後就不太可能摸球了，以求自己能以最好的狀態進入春訓，之後依照程序開機，避免過度疲勞影響新賽季的表現。所以，他也透露明年要拚大聯盟的林昱珉，再參加這屆比賽的機率「大概將近於0」，不過2026年經典賽正賽後者很想再次為國出征，若中華隊晉級，他被徵召的意願很高。至於林家正，蔡其昌則坦言狀況比較特殊，因為前者和響尾蛇球團的合約到了，經紀公司在幫他找新的合約，目前人還留在台灣，除了養手傷之外，也是希望尋求其他美國職棒球隊的合約。但也強調「再怎麼樣，中華職棒雙手雙腳等著擁抱家正。」「一月底就要集訓，現在已經12月初了，如今大概選手的選定要有一個大致方向。」至於有球迷問到是否有徵兆Corbin Carroll和Stuart Fairchild這些混血球員，蔡其昌透露去年經典賽結束後，就要麻煩國際組要時刻和這兩人連絡。而今年曾豪駒也跑了一趟美國，有特別去看Fairchild，回來和蔡其昌正時「對方對台灣很熱情」，對方可能是相對可能被徵召的。至於Carroll也沒有說他不要，還是持續聯絡。