我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國總統尹錫悅無預警戒嚴換來各界強烈反彈，但在執政黨的集體退場下，總統彈劾案在週六（7）流案，最大在野黨共同民主黨黨魁李在明週日召開記者會，譴責執政黨國民力量黨的領導人韓東勳和國務總理韓悳洙，痛批兩人企圖使尹錫悅「有序提前下台」的行為只是第二次內亂行為，強調將於14日以國民名義再度對尹錫悅提出彈劾。尹錫悅「閃電戒嚴」換來的總統彈劾案，在執政黨國民力量黨全數離場杯葛下並未通過，執政黨領袖韓東勳週日與總理韓悳洙進行會晤後，承諾將會推進讓尹錫悅有序下台的程序，並強調尹錫悅在下台前將不會參與包含外交在內的所有職務，也稱尹錫悅提前卸任事宜，執政黨將通過討論後，儘快公佈具體方案。韓東勳表示執政長黨魁將和國務總理將每週會晤一次以上，防止國政出現空白，但這卻引來在野黨強力批判，共同民主黨黨魁李在明稱兩人聯手行為是交換利益，「實為再次破壞憲政秩序的言論」，並批評這種行為簡直就是「換湯不換藥」的第二次內亂。李在明譴責，讓總統退居二線，而使國務總理、執政黨黨魁一起行使總統職權的做法荒誕無稽，「國民投票選擇總統，並非投給執政黨讓其當總統」，同時也指責國民力量在昨日杯葛彈劾案的行動是「公然的內亂罪共謀者」，強調尹錫悅應立刻辭職或被彈劾。李在明強調，本月14日，共同民主黨將再次以國民的名義彈劾總統。