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美股本週動向受到多面向因素影響，包括聯準會（Fed）利率政策、經濟數據如即將公佈的11月CPI和PPI，以及包含敘利亞、韓國、美國貿易戰等國際經濟情勢以及地緣政治風險等。十二月進入第二週，近日聯準會三位有投票權的官員暗示支持在即將召開的利率決策會議上降息，聯準會理事沃勒（Christopher Waller）表示，他傾向於在12月17日至18日的會議上投票支持降息，但最終決策仍將取決於當前經濟數據的表現。他指出，最近的數據顯示通膨可能持續高於2%的目標，但目前並未出現關鍵服務類別價格上升的跡象。市場本週也將關注週三、週四即將公布的11月消費者物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI），近期報告顯示，美國就業市場在經歷了颶風問題和罷工影響後於11月恢復健康，就業人數穩步增長，這有助於緩解勞動力市場惡化的擔憂，但通膨降溫仍舊緩慢，這也使聯儲會在降息問題上面臨困難。此外，地緣政治風險方面，投資人也持續關注川普上任後可能迎來的貿易戰、法國政局不穩定、敘利亞政變以及韓國總統尹錫悅彈劾案等對國際局勢帶來的影響。