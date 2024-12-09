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▲阿塞德據悉已與家人抵達莫斯科尋求政治庇護。圖為他先前與俄國總統蒲亭合影之資料照。（圖／美聯社／達志影像）

敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham）週日（8）攻進首都大馬士革，總統阿塞德（Bashar al-Assad）搭機逃亡後藉俄羅斯外交部發出聲明，表示願和平移交政權。俄國官媒並引述克里姆林宮消息，稱阿塞德和家人已經抵達莫斯科。綜合《路透社》等外媒報導，俄羅斯外交部8日發表聲明，聲稱經過與敘利亞境內武裝衝突各方談判並指示和平移交權力後，阿塞德決定辭去敘國總統職務、離開敘利亞。俄國官媒《塔斯社》引述克里姆林宮消息人士，聲稱出於人道主義考量，俄羅斯為阿塞德及其家人提供了庇護。克宮消息人士並補充說，俄方正與敘利亞反對派武裝代表保持聯繫，後者承諾將保障俄國在敘利亞的軍事基地、外交機構安全。同時，俄羅斯也贊成在聯合國的主導下恢復談判，以解決敘利亞問題。不過，俄羅斯有些戰爭分析家則認為，俄國在敘基地的周邊局勢仍相當緊張，而且消息人士也沒有透露所謂的安全保障會持續多久。俄羅斯作為阿塞德政權的有力支持者，自敘利亞內戰爆發以來，一直在協助阿塞德政府，並於拉塔基亞（Latakia）和塔爾圖斯（Tartus ）建立了重要基地，其中塔爾圖斯港更成為俄國艦隊少數可掌握的暖水港，也是俄羅斯唯一的地中海維修兼補給中心，莫斯科已將敘利亞當成其軍事承包商進出非洲的重要中轉站。有分析指出，失去塔爾圖斯，恐將嚴重打擊俄羅斯在中東、地中海和非洲的威懾能力。與俄羅斯國防部關係密切、在Telegram上擁有超過130萬粉絲的俄羅斯戰爭網紅里巴爾（Rybar）也直言，俄羅斯在中東地區的軍事存在「岌岌可危」，高層做出的決定與實際情況完全無關。另一方面，「沙姆解放組織」領導人戈拉尼（Abu Mohammed al-Golani），當地時間8日晚間，已於大馬士革清真寺內發表演說，強調反政府武裝組織成功奪權，是「整個伊斯蘭國家的勝利」。