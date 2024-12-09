周末恐有首波強烈冷氣團來襲，「雙12」咖啡優惠囤起來。7-11在APP開賣美式46杯1212元，平均單杯26元；「LINE禮物」祭出周一打氣咖啡，7-11大杯精品美式買1送1；全家便利商店發動周一單品日，單品咖啡第2杯9元，並開搶橘子汽水買1送1、鮮乳7.5折優惠券；星巴克買一送一就靠外送爽喝，開工咖啡優惠一文掌握。

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🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾大杯熱精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾中杯熱好時經典可可買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買

▲LINE禮物有7-11電子票券，可送禮自用，形同另類寄杯。（圖／翻攝畫面）
▲LINE禮物有7-11電子票券，可送禮自用，形同另類寄杯。（圖／翻攝畫面）
🟡7-ELEVEN
📍APP｜12月5日至12月14日
◾大杯美式46杯1212元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾大杯拿鐵32杯1212元，6.9折（原價55元、特價38元）
◾大杯厚乳拿鐵28杯1212元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶30杯1212元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾純奶茶／純奶青38杯1212元，6.4折（原價50元、特價32元）
◾中杯精品拿鐵／精品美式20杯1212元，6.7折（原價90元、特價61元）

▲7-11線上寄杯發動雙12優惠。（圖／業者提供）
▲7-11線上寄杯發動雙12優惠。（圖／業者提供）
📍門市｜11月27日至12月10日 
買CITY CAFE／CITY PRIMA指定義式拿鐵，大杯以上任選第2杯半價，以價低者折，以下舉例換算：
◾大杯厚乳拿鐵第2杯半價，7.5折（原價65元、特價49元）
◾大杯濃萃拿鐵第2杯半價，7.5折（原價60元、特價45元）
◾大杯卡布奇諾第2杯半價，7.5折（原價55元、特價41元）
◾大杯精品馥芮白第2杯半價，7.5折（原價120元、特價90元）

▲7-11門市12月10日前買大杯指定義式拿鐵第2杯半價。（圖／業者提供）
▲7-11門市12月10日前買大杯指定義式拿鐵第2杯半價。（圖／業者提供）
📍門市｜11月27日至12月10日
CITY TEA全品項第2杯半價，可加價哆啦A夢周邊商品，以下舉例換算：
◾珍珠焙火烏龍奶茶第2杯半價，7.5折（原價75元、特價56元）
◾四季春青茶第2杯半價，7.5折（原價35元、特價26元）

▲現萃茶全品項第2杯半價，並可加價哆啦A夢周邊商品。（圖／業者提供）
▲現萃茶全品項第2杯半價，並可加價哆啦A夢周邊商品。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店
📍APP「優惠趣」｜12月9日至12月13日
◾鮮乳坊桂芳鮮乳936ml 7.5折（原價119元、特價89元）
◾芬達橘子汽水買1送1，5折（原價35元、特價18元）

▲全家APP首頁「優惠趣」開搶買一送一優惠券。（圖／業者提供）
▲全家APP首頁「優惠趣」開搶買一送一優惠券。（圖／業者提供）
📍APP｜12月9日10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
◾中杯單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）

▲全家周一單品日，單品咖啡第2杯9元。（圖／業者提供）
▲全家周一單品日，單品咖啡第2杯9元。（圖／業者提供）
📍APP｜12月8日至12月10日
◾私品茶40元系列買2送1，6.7折（原價40元、特價27元）
◾私品茶55元系列買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾私品茶65元系列買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
◾FMC瓶裝茶系列買2送1，6.7折（原價30元、特價20元）

▲全家每月8號「一起喝茶8」登場，私品茶系列買2送1。（圖／手機截圖）
▲全家每月8號「一起喝茶8」登場，私品茶系列買2送1。（圖／手機截圖）
📍門市｜11月13日至12月10日
◾豆乳紅茶59元，9.1折（原價65元）
◾福爾摩沙紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元)
◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元)
🔎點此查詢全台福爾摩沙茶館販售店舖

▲福爾摩沙紅茶、白烏龍茶買1送1。（圖／業者提供）
▲福爾摩沙紅茶、白烏龍茶買1送1。（圖／業者提供）
🟡萊爾富
📍門市｜12月6日至12月10日，憑優惠條碼
◾中杯特濃美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾中杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾中杯橙香美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾中杯黑糖薑茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）

📍APP｜11月13日至12月10日
◾特濃美式25杯699元，5.1折（原價55元、特價28元）
◾特濃拿鐵25杯849元，5.2折（原價65元、特價34元）

▲萊爾富至12月10日憑優惠條碼，特濃美式、特濃拿鐵買1送1。（圖／業者提供）
▲萊爾富至12月10日憑優惠條碼，特濃美式、特濃拿鐵買1送1。（圖／業者提供）
🟡星巴克
12月9日、10日兩天限定，全台星巴克門市不分時段祭出大杯第2杯半價，相當於7.5折。優惠品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。若是透過foodomo外送平台，12月期間每周三至周五享星巴克指定飲品買一送一。

▲foodmo限定三天好友分享，爽喝星巴克買一送一。（圖／業者提供）
▲foodomo限定三天好友分享，爽喝星巴克買一送一。（圖／業者提供）
🟡小北百貨
📍門市｜限12月12日
◾大杯美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價45元、特價23元）

▲小北百貨雙12、聖誕節、跨年大杯咖啡買一送一。（圖／小北百貨提供）
▲小北百貨「雙12」咖啡買一送一。（圖／業者提供）

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