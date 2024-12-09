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敘利亞「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham）領導的反抗軍，週日（8）攻進首都大馬士革，總統阿塞德（Bashar al-Assad）搭機逃亡，已與家人抵達莫斯科，尋求俄羅斯的政治庇護。有外媒分析指出，敘利亞政局看似突然發生變化，實則是因地緣政治、戰略真空、阿塞德政權三大支柱失效等多重因素影響，讓反對派抓住了機會之窗，而土耳其則在其中扮演關鍵角色，未來也可能是中東影響力的贏家。根據《路透社》報導，敘利亞反抗軍6個月前就已向土耳其通報了襲擊計劃並獲得默許，在阿塞德的盟友-俄羅斯、伊朗、黎巴嫩真主黨，都各自因為區域戰爭心煩意亂之際，土耳其成為敘利亞局勢的強大參與者，土國從敘利亞內戰初期開始，就一直是敘利亞反對派的主要支持者，並在敘利亞西北部署了地面部隊，但同時也致力於與俄羅斯達成協議，以緩和西北部的戰爭，以及難民越境等問題。然而，報導指出，今年稍早，因為阿塞德拒絕了土國總統艾爾段（Tayyip Erdogan）多次提出、旨在推動解決軍事僵局的提議，導致安卡拉對阿塞德的立場日趨強硬，在安卡拉與阿塞德政權的接觸失敗後，反抗軍向土耳其展示了計畫的細節，並傳達：「另一條路行不通，何不試試我們的，你不需要做任何事情，不要干預就好。」土耳其外交部長菲丹（Hakan Fidan）週日在杜哈發表演說時，也提到艾爾段近幾個月與阿塞德接觸的努力失敗了，土耳其知道「有些事情即將發生」。中國西北大學敘利亞研究中心特約研究員楊玉龍則在接受《澎湃新聞》採訪時分析，敘利亞的動盪不是一日之功，至少在11月中上旬就已有預警。就阿塞德政府的外部環境而言，俄羅斯、伊朗、黎巴嫩真主黨這「三大支柱」，近來地緣格局都發生了很大的變化，讓阿塞德政權難以獲得足夠的軍事支持；而在內部，政府在裁撤民兵、軍隊重建、外交環境緩和、各派和解與和平進程等方面，也都存在決策失誤，不斷上升的經濟危機和政治社會矛盾，也讓民怨持續沸騰。楊玉龍直言，三大支柱缺一不可，從根本上講，不是敘利亞政府軍有能力撐到今天，而是俄羅斯、伊朗和黎巴嫩真主黨三方合力，才把包含「沙姆解放組織」在內的反對派武裝力量，壓縮到伊德利卜和敘土邊界；但新一輪中東戰爭、以哈衝突、俄烏衝突，使這三方無法發揮自己應有的作用，反抗軍抓住了這個重要的權力真空和戰略機會之窗：「阿塞德政府崩潰得這麼快，最關鍵的是他的這三根外部的支撐性支柱，就算不能說是倒塌了，但至少在現階段的條件下，都發揮不了實際作用。」西北大學中東研究所副教授王晉認為，敘利亞政治結構勢必迎來重建，美國、俄羅斯都將重新觀察局勢發展，土耳其則堪稱此次的最大贏家，在中東的影響力將進一步擴大。反觀伊朗及其地區盟友，影響力將大打折扣，伊朗所領導的抗以聯盟「抵抗之弧」料將受到打擊，其對手以色列在中東則會更為主動。