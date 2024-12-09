我是廣告 請繼續往下閱讀

▲麥當勞本週APP全球版「買一送一」歡樂送優惠！大薯、雞塊都「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲以麥當勞叔叔與好朋友們抖陣一起設計的「2025得來速VIP卡」，開吃加10元多一件「3選1優惠」。（圖／麥當勞提供）

▲麥當勞「明太子系列漢堡」回歸升級成全新極選系列「明太子安格斯鮭魚堡」。（圖／翻攝自麥當勞官網）

▲麥當勞「明太子鮭魚堡」、「明太子雙鮭堡」、「明太子安格斯鮭魚堡」12月11日開賣。（圖／翻攝自麥當勞官網）

▲Popeyes「登峰造極海陸堡」174元。（圖／Popeyes提供）

▲Popeyes「每口都是巧克力比司吉」1入68元 / 3入195元、「綿雲絲滑熱巧克力」78元。（圖／Popeyes提供）

12月麥當勞最新優惠！本週APP全球版「大薯、雞塊買一送一」歡樂送優惠菜單一次整理；全新極選系列3款「明太子安格斯鮭魚堡」12月11日開賣，選用北海道鮮鮭魚搭配日本直送明太子醬，並夾入四盎司安格斯牛肉，豪華海陸堡期間限定開吃。Popeyes進駐台北101也推出限定款「登峰造極海陸堡」並全新開賣「聖誕狂歡套餐」。麥當勞本週APP全球版歡樂送優惠，即日起至12月10日，單點「大薯買一送一」、單點「4塊原味麥克雞塊買一送一」，早餐限定單點「薯餅買一送一」，還有買20塊原味麥克雞塊分享餐「免費送6塊原味麥克雞塊」、買30塊原味麥克雞塊分享餐「免費送6塊原味麥克雞塊」、買雞塊雞腿分享餐也「免費送6塊原味麥克雞塊」，6大優惠吃起來。麥當勞即日起至2025年1月14日，限期推出隱藏優惠，開吃「麥香雞＋中薯＋38元冷/熱飲」99元、「麥香魚＋中薯＋38元冷/熱飲」也是99元！百元有找還現省37元起；想吃好一點還有，爽吃「麥香雞 / 麥香魚搭配4塊原味麥克雞塊＋中薯＋38元冷/熱飲」129元，現省55元起吃到明年。2025限定推出麥當勞叔叔與好朋友們抖陣一起「得來速VIP卡」，即日起起免費發送，於2025年12月31日前，凡至得來速購買任何產品（不含醬包及其他非單獨銷售產品），憑卡消費加價10元爽吃「得來速VIP專屬優惠」3選1，直接任選小薯、薯餅或蛋捲冰淇淋乙份。麥當勞「明太子系列漢堡」回歸升級，全新極選系列「明太子安格斯鮭魚堡」，選用來自北海道純淨海域的鮮鮭魚、搭配日本直送來台香醇濃郁的極選明太子醬，並夾入四盎司安格斯牛肉，厚實又多汁。期間限定推出3款豪華海陸堡，分別為單層「明太子鮭魚堡」、豪華海陸「明太子安格斯鮭魚堡」、兩層「明太子雙鮭堡」，12月11日10:30起開始販售。Popeyes繼中正區許昌店、大安光復店，進駐台北101購物中心！歡慶Popeyes台北101店開幕，特別推出限定款「登峰造極海陸堡」，以招牌布里歐麵包夾入酥脆炸雞與鮮美蝦排，海陸雙重美味搭配濃郁的檸檬奶油乳酪醬汁與新鮮萵苣，挑戰速食界最豪邁份量。迎接歲末年終聖誕節，開吃外酥內軟「每口都是巧克力比司吉」新品，一咬爆漿的特選可可精製濃郁巧克力內餡，再搭配Popeyes綿雲絲滑熱巧克力，甜蜜幸福來襲；還直接打造「聖誕狂歡套餐」開吃「鬆脆小鮮肉雞塊6塊＋每口都是巧克力比司吉＋綿雲絲滑熱巧克力」225元。