我是廣告 請繼續往下閱讀

敘利亞政局變天，隨著總統阿塞德（Bashar al-Assad）出逃，敘國乃至中東局勢將發生重大改變。美國總統拜登（Joe Biden）表示，這對長期受苦的敘利亞人民來說，可謂是歷史性時刻，但同時也面臨不確定性，美國將與夥伴合作，幫助敘利亞面對風險，並力阻伊斯蘭國（ISIS）等極端組織趁勢而起。根據《CNN》報導，拜登表示他並不清楚阿塞德的下落，但有留意到關於他身處莫斯科的報導，美國會與敍利亞團體接觸，建立過渡機制，過渡時期亦會向敍利亞的鄰國提供支持，確保敍利亞的穩定。拜登還宣稱，會密切關注敘利亞反對派武裝組織的言行，報導指出，是因為這次領導反抗軍推翻阿塞德的「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham），被美國認定為恐怖組織，甚至認為該組織與伊斯蘭國仍保持部分聯繫。拜登也提到，美國會盡力防止伊斯蘭國死灰復燃，因為知道後者將試圖利用任何真空，並透露美軍週日在敍利亞境內，針對伊斯蘭國的目標，發動了至少十幾次的精確打擊。美國中央司令部司令庫里拉將軍（Gen. Erik Kurilla）透過聲明證實，美軍已過週末針對伊斯蘭國目標進行大量空襲：「毫無疑問，我們不會允許伊斯蘭國重組並利用敘利亞目前的局勢。敘利亞所有組織都應該知道，如果他們以任何方式，與伊斯蘭國合作或支持伊斯蘭國，我們將追究他們的責任。」