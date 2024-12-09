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▲週五（13日）起鋒後強冷空氣南下，氣溫逐日下降，天氣轉濕冷、下週日起再轉乾冷。（圖／記者陳明安攝）

▲未來一週天氣，上半週先回暖、下半週轉冷，週間會有鋒面導致北台灣降雨機率提高。（圖／中央氣象署）

▲東北風持續增強，中央氣象署8日晚間21點針對全台11縣市發布強風特報。（圖／中央氣象署）

週末再轉濕冷！氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮透露，今（9）日開始各地區氣溫略升，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率，但週四（12日）鋒面南下，北部、東半部轉有局部雨，週五（13日）起鋒後強冷空氣南下，氣溫逐日下降，週六起清晨氣溫有達到首波「強烈大陸冷氣團」的機率。另外，中央氣象署昨晚發布「陸上強風特報」，包含桃園市、新竹市、新竹縣等11縣市易有9至10級強陣風。吳德榮在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中指出，今日清晨截至5時53分，各地區平地最低氣溫約在12至15度，各縣市平地最低氣溫為苗栗縣三灣鄉11.9度。最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日白天起大氣轉乾、氣溫略升；北部雲量漸減、多雲時晴，中南部晴時多雲，東半部有局部短暫雨。北台灣偏涼，中南部舒適微熱、早晚涼。今日各地區氣溫為北部12至22度，中部14至27度，南部15至28度，東部13至30度。最新模式模擬顯示，週二、週三（10、11日）天氣回暖，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率，白天舒適微熱、早晚涼。最新模式模擬顯示，週四（12日）鋒面南下，北部、東半部轉有局部雨。週五（13日）起鋒後強冷空氣南下，氣溫逐日下降，天氣轉濕冷、下週日起再轉乾冷，要注意保暖。最新各國模式仍模擬指出，週六（14日）至下週二（17日）清晨，氣溫有達到首波「強烈大陸冷氣團」（台北測站≦12度）的機率，屆時部分平地又有發布「低溫特報」（≦10度）的條件。不過，最低氣溫能降到幾度？低溫影響範圍又如何？各國模式模擬持續微調中，應繼續觀察。另外，中央氣象署昨晚發布「陸上強風特報」，表示東北風明顯偏強，桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有9至10級強陣風，基隆北海岸、嘉義、台南、東部、東南部沿海空曠地區及金門亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，提醒民眾特別注意。桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣、連江縣