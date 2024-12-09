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▲軍隊是訓練用來打仗的而非用於內戰，本次韓國戒嚴竟然出動特戰部隊，後續還有部隊向群眾道歉的情事。（圖／韓國陸軍）

▲軍隊政變或戒嚴在民主國家越來越少見，連相關書籍都很難尋覓。（圖／作者提供）

▲基礎關鍵設施對民眾最有影響的當屬水力與電器設備，天然氣與其他燃料的供應也相當重要。（圖／作者提供）

先說結論再論述。※軍事政變在資訊不發達國家較為成功。※沒有兵力保護基礎關鍵設施。南韓總統尹錫悅12月3日2300時宣布戒嚴，6小時又宣布解嚴，期間還出現女主播搶奪士兵槍械，特戰部隊撤離前還向群眾出現的新聞。很難想像在2024年的21世紀，民主化進程已經經過40年的韓國還發生這種事，最近的一次政變是1979年的雙十二政變，全斗煥奪取政權後實施的戒嚴。後續韓國直到1992年金泳三成為第二位民選總統後，第一位文人總統才算誕生，戒嚴的印象也慢慢從韓國民眾印象中消退。在整個冷戰期間的1980年，國際關係學派真的有一門學科就是軍事政變，課堂上的範例多半取自中南美洲與非洲國家，這些課程所敘述的軍事政變大約會是這樣子。這些叛軍兵員首先要控制政府，擊退衛戍兵力，之後搶占機場、港口與交通樞紐，另外還有一批兵力攻佔電視台、廣播電台、電信局，甚至過往還存在的報社等。控制這些大眾傳播媒體的好處相當明顯，這是交戰雙方的「喉舌」，當然要予以控制，在電影行動代號華爾奇麗雅（Valkyrie）中，大眾可以看到1944年德軍兩派勢力爭奪廣播電台的過程。電影日本最漫長的一天（The Emperor in August）中，也可以看到不服輸的叛軍搶奪天皇敗戰錄音帶的橋段，這些都代表當時的主流媒體是廣播。隨著時代的進步，電視成為主流媒體，有心人要舉事時自然得先控制電視，災難電影危機總動員（Outbreak），當是主角就透過電視直播宣導協尋帶原病猴。後續的電影危機動員（The Siege），則敘說以軍隊控制一個社群的難處，除了民眾外，還有其他公家單位的可能反撲。軍事政變在現代社會中實在難以想像，這使得這些電影推出後票們成績還不錯。現在民主社會要實施戒嚴或是軍事政變不是不可能，但須分兵佔領的地點實在太多，現在要佔領的地點還包含網路基地台與電信局，否則無法控制無所不在的公民記者。這點在2006倒扁紅衫軍中看得出來，要以少量軍隊控制廣大群眾那是不可能的。現在軍隊無法從事軍事政變的原因之一是不夠兵力，這些兵力若真的要控制政府機構、各類傳播媒體、擊敗衛戍兵力、控制群眾等，一萬名部隊還嫌不夠。現階段還出現關鍵基礎設施保護的假議題，現在部隊不只沒有足夠兵力去政變，連總統府憲兵都出現衛哨問題，何況還要去保護關鍵基礎設施。事實上台灣過往在兵員充足的時候，許多關鍵基礎設施真的是有駐軍的，警總時代曾有「橋隧連」的編制，鐵公路重要橋樑都有軍隊駐紮，主要是內防突變，但橋隧連於1992年走入歷史，1992年距今34年，年輕一輩的朋友無法有這種記憶。網路資源搜尋可得知1995年發生光復橋奪槍案，光復橋是有憲兵的！當初主要的目地還是和衛中樞，萬一敵軍想重演林口兵變時憲兵可待機炸橋，先行阻礙敵軍進逼台北。大眾從網路資源也可得知1989年5月發生直潭憲兵槍擊案，直潭淨水廠駐有憲兵！怕敵破壞份子下毒，中樞地區用水怎可有毒？那高雄地區淨水廠呢？有興趣的讀者可以上網搜尋答案。不過隨著少子化與兵員減少之故，這些過往非常重要的地區衛哨，現在多半委由保全業者處理。過往大眾以油、氣、水、電當作關鍵基礎設施，現階段隨著社會生活進步，這些關鍵基礎設施漸行擴大，電信局與網路基地台、工業中心、科學園區、造船廠、機場、港口、貨櫃中心等等無一不是關鍵基礎設施，誰來防範？2022年當義務役兵役要恢復成一年時，就有媒體追問台積電這類護國神山，義務役兵員可以幫忙嗎？其實這問題非常大，對民眾來說，沒水沒電比較重要，晶片生產與否可以緩緩。但還是一句老話，現今兵力無法防範眾多的關鍵基礎設施，初步的警戒與防護，當然是各所屬單位的職責。軍隊能做的就是接獲小股敵軍入侵與破壞後，前去剿滅敵軍而已，其他沒有。●作者：楊威利／資深軍事評論員●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com