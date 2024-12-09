台灣高鐵8日一列826車次旅客因自由座問題發生糾紛，一名2寶媽因為想跟小孩坐在一起，於是跟車廂內其他乘客協調要換座位，結果換座位空檔被其他女乘客坐走，媽媽向女乘客解釋後，自己的小孩卻被女乘客疑似故意用水澆濕身體，氣得媽媽拿礦泉水淋在女乘客頭上復仇，全車乘客目睹一切，場面相當混亂，搞到警察也到場。對此，該位母親也在社群平台還原始末。
高鐵自由座爆發搶位衝突！女乘客嗆沒水準、疑故意拿水澆濕小孩
該名母親在社群平台「Threads」貼文指出，8日下午和先生帶兩個小孩從台中搭乘高鐵要北上看周杰倫演唱會，他們在自由座車廂找到兩個位置，分別為9C以及10B，於是她詢問10C的乘客，是否可以跟坐在9C的兒子換位子，這樣她就可以跟小孩坐在一起，而10C的乘客也答應準備要換位置。
沒想到要換位置空檔，9C的位置突然被另一個藍衣女坐走，媽媽也非常客氣的跟她解釋：「不好意思，這是我兒子的位子，是要跟前面這位先生交換的」，結果藍衣女翻了一個白眼說：「沒水準」，然後憤怒地離開座位，直到高鐵停駛在苗栗時，「我兒子的頭上瞬間被淋下大量的水，我抬頭一看，藍衣女正將她手上的水壺橫向倒在我兒子的頭上」。
兒子被澆水「媽媽礦泉水淋頭復仇」！乘客目擊藍衣女澆水過程
「妳會不會太誇張？」該媽媽傻眼的斥責藍衣女，結果藍衣女一邊用手捂著嘴，一邊張大眼睛說：「摁？我只是在喝水，怎麼了嗎？」小孩因為被淋水也開始嚎啕大哭，因為小孩不只頭髮全濕，他的長袖上衣及羽絨背心、還有褲子大腿部分都全濕了，正當媽媽還在震驚這件事發生時，藍衣女卻惡人先告狀開始尖叫，然後哭著說：「我只是在喝水，怎麼會這樣？」
這時候媽媽知道「我遇到魔法時只能用魔法才能打敗她了」，於是她也打開手上的礦泉水，直接澆了半罐在藍衣女頭上，有乘客目擊之後提醒媽媽報警，媽媽便按鈴請列車長跟警察過來，有證人也告訴警察，目睹藍衣女在苗栗時突然打開水壺往我們的座位走去，並看到事發的一切。
而對於該事件，鐵路警察局也表示，查明雙方當事人於該列車即將停靠苗栗站時，因自由座車廂座位換座問題，致衍生潑灑礦泉水紛爭，雙方在高鐵新竹站下車之後，經溝通後針對脫序行為互相表示非故意，並互相道歉，暫不提出告訴。也提醒民眾，如發現高鐵車廂內發生衝突糾紛事件，請保持冷靜並通報鐵路警察或列車長協處。
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該名母親在社群平台「Threads」貼文指出，8日下午和先生帶兩個小孩從台中搭乘高鐵要北上看周杰倫演唱會，他們在自由座車廂找到兩個位置，分別為9C以及10B，於是她詢問10C的乘客，是否可以跟坐在9C的兒子換位子，這樣她就可以跟小孩坐在一起，而10C的乘客也答應準備要換位置。
沒想到要換位置空檔，9C的位置突然被另一個藍衣女坐走，媽媽也非常客氣的跟她解釋：「不好意思，這是我兒子的位子，是要跟前面這位先生交換的」，結果藍衣女翻了一個白眼說：「沒水準」，然後憤怒地離開座位，直到高鐵停駛在苗栗時，「我兒子的頭上瞬間被淋下大量的水，我抬頭一看，藍衣女正將她手上的水壺橫向倒在我兒子的頭上」。
兒子被澆水「媽媽礦泉水淋頭復仇」！乘客目擊藍衣女澆水過程
「妳會不會太誇張？」該媽媽傻眼的斥責藍衣女，結果藍衣女一邊用手捂著嘴，一邊張大眼睛說：「摁？我只是在喝水，怎麼了嗎？」小孩因為被淋水也開始嚎啕大哭，因為小孩不只頭髮全濕，他的長袖上衣及羽絨背心、還有褲子大腿部分都全濕了，正當媽媽還在震驚這件事發生時，藍衣女卻惡人先告狀開始尖叫，然後哭著說：「我只是在喝水，怎麼會這樣？」
這時候媽媽知道「我遇到魔法時只能用魔法才能打敗她了」，於是她也打開手上的礦泉水，直接澆了半罐在藍衣女頭上，有乘客目擊之後提醒媽媽報警，媽媽便按鈴請列車長跟警察過來，有證人也告訴警察，目睹藍衣女在苗栗時突然打開水壺往我們的座位走去，並看到事發的一切。
而對於該事件，鐵路警察局也表示，查明雙方當事人於該列車即將停靠苗栗站時，因自由座車廂座位換座問題，致衍生潑灑礦泉水紛爭，雙方在高鐵新竹站下車之後，經溝通後針對脫序行為互相表示非故意，並互相道歉，暫不提出告訴。也提醒民眾，如發現高鐵車廂內發生衝突糾紛事件，請保持冷靜並通報鐵路警察或列車長協處。