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▲日前發生高鐵自由座車廂搶位問題，引爆一名媽媽與女乘客之間的衝突。（示意圖非當事車輛／NOWnews資料照）

▲相關影片在社群平台瘋傳，有同班車同節車廂乘客出面還原當下情況。（圖/Threads）

台灣高鐵8日一列826車次旅客因自由座問題發生糾紛，一名2寶媽因為想跟小孩坐在一起，於是跟車廂內其他乘客協調要換座位，，全車乘客目睹一切，場面相當混亂，搞到警察也到場。對此，該位母親也在社群平台還原始末。該名母親在社群平台「Threads」貼文指出，8日下午和先生帶兩個小孩從台中搭乘高鐵要北上看周杰倫演唱會，，媽媽也非常客氣的跟她解釋：「不好意思，這是我兒子的位子，是要跟前面這位先生交換的」，，直到高鐵停駛在苗栗時，「妳會不會太誇張？」該媽媽傻眼的斥責藍衣女，小孩因為被淋水也開始嚎啕大哭，因為小孩不只頭髮全濕，他的長袖上衣及羽絨背心、還有褲子大腿部分都全濕了，這時候媽媽知道「我遇到魔法時只能用魔法才能打敗她了」，而對於該事件，鐵路警察局也表示，查明雙方當事人於該列車即將停靠苗栗站時，因自由座車廂座位換座問題，致衍生潑灑礦泉水紛爭，也提醒民眾，如發現高鐵車廂內發生衝突糾紛事件，請保持冷靜並通報鐵路警察或列車長協處。