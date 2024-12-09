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▲中山美穗原定要在6日舉行音樂會，想不到她卻意外身亡，成了歌迷心中永遠的遺憾。（圖／中山美穗IG）

▲中山美穗在家中身亡，享年54歲。（製表／NOWnews社群中心，圖片來源／中山美穗IG_）

日本資深女星中山美穗6日上午被發現在東京澀谷的家中身亡，昨（8）日死因出爐，確定是洗澡時發生意外事故而亡，排除他殺、服藥等嫌疑。經紀公司隨後也澄清資訊，表示一開始有媒體報導，中山美穗當天早上7點還在跟工作人員用email聯絡，事實上，中山美穗最後一次傳訊是在半夜2點半，她過世前依然心繫即將舉行的音樂會，工作到最後一刻，令人鼻酸。中山美穗死訊震撼日本演藝界，一開始有媒體報導稱，中山美穗上午7點還在跟工作人員聯絡，因為她6日當天即將舉辦音樂會。但經紀公司表示，消息是誤傳，其實email是中山美穗半夜2點半寄的，但當時工作人員已經睡了，到早上7點看到訊息才聯繫中山美穗，不過並未獲得回覆或已讀。經紀公司表示，當時中山美穗應該要在9點現身，與同仁碰面，然後一同前往大阪為音樂會做準備，但中山美穗遲遲沒出現，他們才以中山美穗健康因素為由，先臨時叫停演唱會，並趕到中山美穗家中查看。後來工作人員就發現中山美穗陳屍在浴室，已經沒了生命跡象，現場也沒有留下遺書或藥物。昨日屍檢結果出爐，經紀公司表示他們接獲警方通報，「確認不存在犯罪嫌疑」，證實中山美穗的死非他殺，也不是輕生，只是意外身亡。經紀公司表明，中山美穗的葬禮不會對外公開時間、地點，不過將為她籌辦追思會，開放給喜愛她的親友、粉絲悼念，待詳細資訊確定後會再公布。1970年3月1日～2024年12月6日，享年54歲日本女演員、歌手家庭：前夫辻仁成為小說家和音樂家，育有1子代表作歌曲：〈比世界上任何人〉電影：《情書》電視劇：《全為了你》、《沉睡的森林》、《柏拉圖式》、《戀愛的季節》、《信長》、《兩千年之戀》