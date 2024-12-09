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美國總統當選人川普（Donald Trump），在外媒8日播出的訪問中表示，1月20日上任後，第一天就要特赦大部分因2021年1月6日國會山莊動亂案而被控罪者。在美國《全國廣播公司》（NBC）播出的訪問中，川普聲稱，那些因為國會騷亂案而被關押的被告，生活如身處地獄，他們面對「非常惡劣的制度」，揚言上任第一天就要採取行動；不過若這些人當中，有些是激進、瘋狂的，可能會被排除在赦免之外。報導指出，國會騷亂案至少有1572人被指控，逾1251人被定罪或已經認罪，按照川普的說法，他認為調查此案的眾議院委員會成員，有一部分才應該要入獄。另一方面，川普也在訪談中提到，上任後將透過行政命令，尋求廢除在美國出生即取得公民權的規定，強調美國必須停止這種政策，因為「太荒謬了」，形容出生公民權是美國獨有的，必須結束，但沒有透露具體該如何做。不過，儘管川普聲稱出生公民權是美國獨有的荒謬政策，但報導指出，世上並不只美國有相關規定；此外，川普欲廢除出生公民權的舉止，勢必會遭遇法律挑戰，因為該權利源自美國憲法修正案，即美國憲法第14條修正案第一款明定，在美國出生、歸化並受其管轄者，皆為美國及居住州的公民，並獲得1898年最高法院判例的支持。不少學者都表示，川普想透過行政命令終止出生公民權的想法，幾乎是不可能實現的，除非進行修憲，而且即便啟動相關程序，也需要眾議院和參議院2/3的票數通過，以目前國會分裂的狀況來說並不容易達到，外加3/4的州批准，難度非常高。