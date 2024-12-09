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韓國總統尹錫悅無預警宣布戒嚴，但不久就被國會推翻，6小時後宣布解除戒嚴令並撤回軍隊。民進黨立院黨團第一時間卻在Threads發文，提到台灣也有類似狀況，疑似支持戒嚴，事後又刪文，引發爭議。資深媒體人李艷秋說，民進黨千萬不要再提他們是「為反戒嚴而生的黨」，人設差太大，硬蹭會翻車。「不要再批評民進黨挺戒嚴了，你真以為他們不敢嗎？」李艷秋說，尹錫悅宣布戒嚴，民主體制的國家都批評他扼殺民主，為了整肅政敵及拯救被控貪污的老婆，走威權統治的回頭路，只有民進黨逆風相挺，雖然緊急刪文，但已遭炎上。民進黨隨後發表的聲明更是火上澆油，但我們還是應該稟持「民進黨永遠不會錯，如果他錯，一定是你害他錯」的原則，支持他們說出對戒嚴的嚮往。李艷秋酸，台灣執政黨支持南韓戒嚴，已經上了國際新聞，應該打鐵趁熱，向全世界控訴藍白多數綁架杯葛國會，並且勾結老共吞台，宣佈戒嚴後，讓青鳥和黑熊部隊守立院，他們比軍人死忠，ㄧ定能抵擋在野黨衝進國會。李艷秋也說，前總統馬英九把大陸的奧運冠軍、清大校花都請來統戰台灣，戒嚴可阻止下一批帥哥美女來統戰，也可以依《戒嚴法》把馬英九及親中勢力一網打盡。依照這個理由，戒嚴一百年都是應該的，並把「只要國會是多數，少數總統就可以用戒嚴拿回權力」寫進教科書，作為台灣學子的民主第一章。