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美國11月就業數據優於預期，提高市場對於聯準會12月降息一碼的機率，激勵美股四大指數上週五（6日）多數走高，其中Meta與亞馬遜也創下歷史新高，也帶動台北股市今（9）日開盤上漲94.52點、來到23287.79點。大盤走高之際，中小型股卻逆勢走低，櫃買指數開盤下跌0.08點、來到261.44點，不過隨後跟隨大盤走高。權值股全數走高，權王台積電開盤上漲10元、來到1075元；鴻海開盤上漲1元、來到199元；聯發科開盤上漲15元、來到1320元。美國11月就業數據優於預期，11月非農就業新增22.7萬人，略高於預期，而根據CME Fed Watch工具，交易員週五預計聯準會在12月18日降息1碼的可能性接近90%，之前約為70%。美股四大指數上週五漲多跌少，只有道瓊指數逆勢收黑，下跌123.19點或0.28%，收44642.52點，那斯達克指數上漲159.05點或0.81%，收19859.77點，標普500指數上漲15.16點或0.25%，收6090.27點，費半指數上漲34.93點或0.69%，收5061.30點。科技五大天王多數收紅，Meta上漲2.44%，蘋果下跌0.082%，Alphabet上漲1.20%，微軟上漲0.21%，亞馬遜上漲2.94%。半導體股多數走高，高通下跌0.55%，應用材料上漲0.58%，德儀上漲0.057%，AMD下跌1.96%，輝達下跌1.81%，美光上漲0.30%。台股ADR漲跌互見，台積電ADR下跌0.63%，日月光ADR上漲2.83%，聯電ADR上漲1.97%，中華電信ADR下跌0.52%。