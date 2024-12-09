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▲周杰倫好友阿Ken一連在4天大巨蛋演唱會擔任串場主持人，幫忙介紹來看演唱會的親朋好友。（圖/Threads）

▲阿ken有重量級兄弟「亞洲天王周杰倫」，兩人私下交情非常好，常常一起同框逗樂粉絲。（圖/周杰倫IG）

天王周杰倫從上週四開始，一連四天在台北大巨蛋開唱，終於在週日完成「嘉年華」演唱會台灣4場的演出，劃下完美句點，也創造出無數的經典畫面。而在周杰倫演唱會結束之後，也有歌迷在Threads貼文指出「周杰倫演唱會的隱藏功臣應該是阿Ken吧！幫忙串場介紹所有嘉賓畫龍點睛，主持水準超高的！」貼文獲得歌迷認證，直言未來周杰倫演唱會應該都要帶上阿Ken。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「雖然這次沒有搶到票，但每天滑脆也是把4天演唱會內容都看過了，貼文曝光後，不少歌迷紛紛回應、「真的妙語如珠欸！覺得是周董演唱會的一個重要亮點。」回顧這次周杰倫演唱會，阿Ken一連4天也都出席盛會，且每場都會擔任串場主持人，幫周杰倫介紹前來觀看演唱會的演藝圈好友，在4天當中，阿Ken介紹來賓妙語如珠，也講出許多金句，讓許多歌迷看完演唱會都狂發阿Ken主持片段直呼：阿Ken是由電視製作人王偉忠發掘，在剛出道時師承邰智源，自從主持綜藝節目《大學生了沒》之後知名度大開，除了在電視節目主持之外，除了電視主持、成立團體發唱片之外，阿Ken也自己編寫短劇並且嘗試進軍電影圈，阿Ken在演藝圈好人緣自不在話下，這回因為擔任周杰倫演唱會串場嘉賓，自己的主持功力又再度被激賞一番！