天王周杰倫從上週四開始，一連四天在台北大巨蛋開唱，終於在週日完成「嘉年華」演唱會台灣4場的演出，劃下完美句點，也創造出無數的經典畫面。而在周杰倫演唱會結束之後，也有歌迷在Threads貼文指出「周杰倫演唱會的隱藏功臣應該是阿Ken吧！幫忙串場介紹所有嘉賓畫龍點睛，主持水準超高的！」貼文獲得歌迷認證，直言未來周杰倫演唱會應該都要帶上阿Ken。
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「雖然這次沒有搶到票，但每天滑脆也是把4天演唱會內容都看過了，覺得除了表演精彩，個人覺得阿Ken全勤到場幫忙介紹嘉賓，主持功力有水準不說，也很會帶動氣氛，幫周董演唱會畫龍點睛，也算是演唱會的隱藏功臣吧！」
貼文曝光後，不少歌迷紛紛回應「真的！阿Ken的串場主持每一場都是神來一筆，不愧是多年經驗的主持人」、「阿Ken介紹藝人的Part真的好喜歡，都超好笑而且炒熱氣氛，非常的專業」、「以後周杰倫麻煩把阿Ken當成御用主持人哈哈哈，只要在台灣開唱都要找他來」、「真的妙語如珠欸！覺得是周董演唱會的一個重要亮點。」
阿Ken串場主持介紹藝人超嗨！「4天全勤金句連發」歌迷讚爆
回顧這次周杰倫演唱會，阿Ken一連4天也都出席盛會，且每場都會擔任串場主持人，幫周杰倫介紹前來觀看演唱會的演藝圈好友，連他自己最後一天也在台下表示：「這四天以來，有兩個全勤的藝人， 一個站在舞台上方（指周杰倫），另外一個.....就是阿Ken！」現場瞬間爆出巨大歡呼聲。
在4天當中，阿Ken介紹來賓妙語如珠，也講出許多金句，包括「大家等你7年了，7年是什麼概念？就是一個嬰兒可以變小學生，一個大學生可以變成醫生，而我們的一生，只想聽你的歌聲」、「他征服了小巨蛋、現在有大巨蛋，他有大小兩顆蛋！」等，讓許多歌迷看完演唱會都狂發阿Ken主持片段直呼：「實在太好笑了！完全不冷場！」
阿Ken與周杰倫私下交好！橫跨影視歌三棲
阿Ken是由電視製作人王偉忠發掘，在剛出道時師承邰智源，自從主持綜藝節目《大學生了沒》之後知名度大開，除了在電視節目主持之外，2014年11月，阿Ken與雪糕與小麥等周董幫成員，在周杰倫協助下組成團體「CUG嘻遊記」，並且推出音樂作品，不難看出阿Ken私下與周杰倫的好交情！
除了電視主持、成立團體發唱片之外，阿Ken也自己編寫短劇並且嘗試進軍電影圈，之後在2020年3月上映自己首部自編自導的電影《戀愛iNG》，近年也持續在戲劇圈演出不同的角色，是一位橫跨影視歌三棲的全方位藝人。阿Ken在演藝圈好人緣自不在話下，這回因為擔任周杰倫演唱會串場嘉賓，自己的主持功力又再度被激賞一番！
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貼文曝光後，不少歌迷紛紛回應「真的！阿Ken的串場主持每一場都是神來一筆，不愧是多年經驗的主持人」、「阿Ken介紹藝人的Part真的好喜歡，都超好笑而且炒熱氣氛，非常的專業」、「以後周杰倫麻煩把阿Ken當成御用主持人哈哈哈，只要在台灣開唱都要找他來」、「真的妙語如珠欸！覺得是周董演唱會的一個重要亮點。」
阿Ken串場主持介紹藝人超嗨！「4天全勤金句連發」歌迷讚爆
回顧這次周杰倫演唱會，阿Ken一連4天也都出席盛會，且每場都會擔任串場主持人，幫周杰倫介紹前來觀看演唱會的演藝圈好友，連他自己最後一天也在台下表示：「這四天以來，有兩個全勤的藝人， 一個站在舞台上方（指周杰倫），另外一個.....就是阿Ken！」現場瞬間爆出巨大歡呼聲。
在4天當中，阿Ken介紹來賓妙語如珠，也講出許多金句，包括「大家等你7年了，7年是什麼概念？就是一個嬰兒可以變小學生，一個大學生可以變成醫生，而我們的一生，只想聽你的歌聲」、「他征服了小巨蛋、現在有大巨蛋，他有大小兩顆蛋！」等，讓許多歌迷看完演唱會都狂發阿Ken主持片段直呼：「實在太好笑了！完全不冷場！」
阿Ken與周杰倫私下交好！橫跨影視歌三棲
阿Ken是由電視製作人王偉忠發掘，在剛出道時師承邰智源，自從主持綜藝節目《大學生了沒》之後知名度大開，除了在電視節目主持之外，2014年11月，阿Ken與雪糕與小麥等周董幫成員，在周杰倫協助下組成團體「CUG嘻遊記」，並且推出音樂作品，不難看出阿Ken私下與周杰倫的好交情！
除了電視主持、成立團體發唱片之外，阿Ken也自己編寫短劇並且嘗試進軍電影圈，之後在2020年3月上映自己首部自編自導的電影《戀愛iNG》，近年也持續在戲劇圈演出不同的角色，是一位橫跨影視歌三棲的全方位藝人。阿Ken在演藝圈好人緣自不在話下，這回因為擔任周杰倫演唱會串場嘉賓，自己的主持功力又再度被激賞一番！