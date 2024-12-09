近日北部某醫美診所傳出死亡意外，一名49歲邱姓女子到診所進行醫美療程，疑似因麻醉不良反應，送醫搶救不治。胸腔內科名醫蘇一峰在臉書上推測，電波拉皮使用到「牛奶針(Propofol)」可能是致死的主要原因，牛奶針打下去幾秒就能進入麻醉，但牛奶針有心肺抑制作用，注射的過程使用生命徵象監測器，才能早點發現生命徵象，同時也提醒「之前沒事，不代表都沒事」。
下月就是農曆年，不少人開始進廠保養，但近日卻傳出不幸的消息，北部有女子疑似進行醫美療程前，透過俗稱牛奶針進行舒眠麻醉，不料，出現不良反應，血氧濃度降低，醫師立即暫停手術並通報救護車送醫，據了解，患者過程中意識清楚、但隨即病情急轉直下，搶救後仍宣告不治。
胸腔內科蘇一峰醫師在臉書上發文指出，電波拉皮使用的牛奶針(Propofol)可能是致死主要原因。文中提到，牛奶針是很好的藥品，打下去幾秒到分鐘就能進入麻醉，但是本身有心肺抑制作用，會讓心跳血壓降低讓呼吸抑制，注射的過程需要使用生命徵象監測器，才能早點發現血壓血氧不穩的生命徵象，醫師最後還表示「之前沒事，不代表都沒事」。
牛奶針可以快速進入麻醉，過去就有麥克傑克森因為牛奶針來助眠，結果死亡，就連韓國影帝劉亞仁、河正宇都曾因非法使用「牛奶針」而遭受調查。有著神秘助眠魔力的「牛奶針」是怎麼讓活在鎂光燈下的藝人上癮？關於牛奶針有3件事讓你知道。
🟡牛奶針由來和用途
根據衛福部食藥署網站上的資料，俗稱「牛奶針」丙泊酚(Propofol)為針劑劑型，因外觀呈乳白色而得名。常見的用途是以靜脈注射的方式，用於全身麻醉、使用人工呼吸器、局部外科手術或做侵入性檢查時作為鎮靜劑使用，坊間常用於舒眠麻醉、舒眠健檢、舒眠拔牙等，因此在使用上，必須非常注意病人的狀況及劑量控制。
🟡牛奶針舒眠藏危機
牛奶針的副作用有心跳減緩、血壓降低和暫時性呼吸中止，使用不當可能會導致呼吸衰竭而有死亡風險，須由受過麻醉或加護照護訓練的醫師給藥，並持續監視病人的心臟、呼吸功能等情況，使用之醫療單位或醫院，也必須要提供人工換氣、充分供氧及其他復甦設施，才可避免意外發生。
🟡屬於第四級管制用藥
為防制遭非法濫用，牛奶針已經列為第四級管制藥品及第四級毒品，須透過專業醫療人員給藥並在具備相關急救設備的醫療機構才可使用。毒品危害防制條例第11-1條也規定，無正當理由持有或施打將開罰。
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胸腔內科蘇一峰醫師在臉書上發文指出，電波拉皮使用的牛奶針(Propofol)可能是致死主要原因。文中提到，牛奶針是很好的藥品，打下去幾秒到分鐘就能進入麻醉，但是本身有心肺抑制作用，會讓心跳血壓降低讓呼吸抑制，注射的過程需要使用生命徵象監測器，才能早點發現血壓血氧不穩的生命徵象，醫師最後還表示「之前沒事，不代表都沒事」。
牛奶針可以快速進入麻醉，過去就有麥克傑克森因為牛奶針來助眠，結果死亡，就連韓國影帝劉亞仁、河正宇都曾因非法使用「牛奶針」而遭受調查。有著神秘助眠魔力的「牛奶針」是怎麼讓活在鎂光燈下的藝人上癮？關於牛奶針有3件事讓你知道。
🟡牛奶針由來和用途
根據衛福部食藥署網站上的資料，俗稱「牛奶針」丙泊酚(Propofol)為針劑劑型，因外觀呈乳白色而得名。常見的用途是以靜脈注射的方式，用於全身麻醉、使用人工呼吸器、局部外科手術或做侵入性檢查時作為鎮靜劑使用，坊間常用於舒眠麻醉、舒眠健檢、舒眠拔牙等，因此在使用上，必須非常注意病人的狀況及劑量控制。
🟡牛奶針舒眠藏危機
牛奶針的副作用有心跳減緩、血壓降低和暫時性呼吸中止，使用不當可能會導致呼吸衰竭而有死亡風險，須由受過麻醉或加護照護訓練的醫師給藥，並持續監視病人的心臟、呼吸功能等情況，使用之醫療單位或醫院，也必須要提供人工換氣、充分供氧及其他復甦設施，才可避免意外發生。
🟡屬於第四級管制用藥
為防制遭非法濫用，牛奶針已經列為第四級管制藥品及第四級毒品，須透過專業醫療人員給藥並在具備相關急救設備的醫療機構才可使用。毒品危害防制條例第11-1條也規定，無正當理由持有或施打將開罰。