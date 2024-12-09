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▲舒眠麻醉雖然可能會降低術後噁心、嘔吐與插管後喉嚨痛的機會，但以維持呼吸道的角度來看，其實比插管的全身麻醉還要更危險。（示意圖／Pixabay）

▲李佳霖表示，只要接受麻醉，都需要有麻醉科醫師全程在場，以確保手術過程中的安全。（示意圖／翻攝自Pixabay）

台北市中山區某醫美診所7日爆出意外，一名50歲婦人7日在診所內進行電波拉皮療程，手術期間進行麻醉卻突然昏迷，院方立即把婦人送往馬偕醫院搶救，最終仍宣告不治。麻醉科醫師李佳霖發文提醒，診所常見的「舒眠麻醉」雖然可能降低術後噁心、嘔吐與插管後喉嚨痛的機會，但以維持呼吸道的角度來看，其實比插管的全身麻醉還要更危險，建議民眾還是要選擇有麻醉科醫師在場的診所做手術，千萬不可小看嚴重性。李佳霖昨（8）日在臉書粉專發文，直言「在麻醉學裡沒有『舒眠麻醉』這個詞！」所謂的舒眠麻醉其實是指沒有插管的鎮靜麻醉，也就是藉由全靜脈注射的方式，給予麻醉藥物的全身麻醉。被手術的客人將全程保有自主呼吸的狀態，因此不需進行氣管內插管的動作，雖然可能會降低術後噁心、嘔吐與插管後喉嚨痛的機會，李佳霖解釋，在麻醉的情形下，一旦發生缺氧的狀況，幾分鐘內就有可能會波及到生命安全，因此「舒眠（靜脈）麻醉」的劑量調控需要更謹慎，同時也要兼顧到病人呼吸道的通暢度。李佳霖示警，「每一次的麻醉過程都是不一樣的！之前麻醉沒問題不代表下一次就沒事。」，因此只要接受麻醉，都需要有麻醉科醫師全程在場，以確保手術過程中的安全，尤其是診所中的麻醉環境參差不齊。但不只是醫美診所，如今許多診所依然沒有聘請麻醉科醫師在場執行麻醉，包含腸胃科診所／健檢中心的無痛腸胃鏡、婦產科診所、牙科診所等，因此提醒大家要選擇有麻醉科醫師在場的診所做手術，強調回顧整起事件，7日50歲邱姓婦人到台北市中山區某醫美診所進行電波拉皮療程，期間忽然意識不清昏迷，院方立即把人送往馬偕紀念醫院搶救，但經搶救仍被宣告不治。警方表示，經初步調查，婦人在手術中進行麻醉期間，診所醫生發現婦人血氧濃度不穩且昏迷，當下立即停止麻醉，並把邱女送往馬偕醫院搶救，院方搶救至晚上7時許宣告不治。警方目前已報請檢察官指揮偵辦，將製作相關人士筆錄及調閱病歷等釐清婦人死亡原因。