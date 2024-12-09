我是廣告 請繼續往下閱讀

12月9日，根據多家美國媒體報導，失去Blake Snell的舊金山巨人隊正在自由市場上尋找替代人選，根據美國媒體報導，他們已鎖定了洛杉磯道奇上賽季的先發主力Jack Flaherty，開出5年1.15億美元（約合新台幣億37.3億元）價碼。正如道奇高薪簽下Snell一樣，巨人隊可能也會「禮尚往來｣簽下Flaherty，成為國聯西區這對勁敵之間最新一輪競爭的焦點。在這個休賽期，巨人隊王牌Blake Snell選擇離隊加盟道奇，球隊因此也積極尋求補強先發投手的戰力。有消息稱，巨人隊對自由球員投手Corbin Burnes（前巴爾的摩金鶯）和Max Fried（前亞特蘭大勇士）等他隊流入市場的強投，表現出了濃厚興趣。美國雜誌《Sports Illustrated》報導稱，「在巨人度過一年後選擇離隊的Snell，已經與道奇隊簽約。接下來，巨人隊可能會在自由市場上對洛杉磯發起反擊。」ESPN記者David Schoenfield指出，巨人隊可能會以5年1.15億美元的合約簽下從道奇隊成為自由球員的Jack Flaherty，並指出：「如果巨人隊簽下Snell，那對希望道奇能續約Flaherty的球迷而言，並不是個好消息。」Flaherty在2024年的交易截止日前加盟道奇隊，在季後賽中擔任球隊一號先發投手，在一度因傷病問題而飽受困擾的道奇投手群中，扮演了關鍵角色，幫助球隊奪得總冠軍。如今成為自由球員的弗拉哈蒂，除了巨人隊外，紐約洋基、聖地牙哥教士和洛杉磯天使隊都對他展現了興趣。