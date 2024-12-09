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韓國總統尹錫悅無預警宣布戒嚴，但不久就被國會推翻，6小時後宣布解除戒嚴令並撤回軍隊。民進黨立院黨團第一時間卻在Threads發文，提到台灣也有類似狀況，疑似支持戒嚴，事後又刪文，引發爭議。前立委郭正亮點名，民進黨立院黨團總召柯建銘與幹事長吳思瑤，難道事前都沒看過？郭正亮在網路節目《大大平評理》上指出，柯建銘助理周軒說，該發文小編已經被降到板凳區，但戒嚴在成熟的民主國家其實是連「想都不敢想」，民進黨不應私下處理小編，而是應該出面公開道歉，現在這樣的處理方式，讓人覺得莫名其妙。郭正亮也提到，事發時總統賴清德正在出訪，在國外不想離題，但現在賴已經返國，就一定要處理，應該先查閱國安單位的資料，看這則事件對黨的衝擊，和民進黨輿情部的資料，之後會在民進黨中常會做決定。他提醒，這件事連國民黨也不斷抨擊，民進黨如果沒有好好處理，將會導致重傷。