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菲律賓宣佈將5名外籍犯罪分子逮捕歸案，其中有2名台灣男子以及韓國人、約旦人和中國人，2名台灣男子為竹聯幫成員，因捲入詐欺案件而被通緝，逮捕到案後公開他們的長相。移民局強調，該5名遭逮捕的外籍通緝犯將列入黑名單，不得再入境菲律賓。菲律賓移民局7日發布新聞稿指出，「逃犯追捕小組」幹員11月29日在大馬尼拉地區的巴賽市（Pasay）逮捕1名陳姓及1名黃姓台灣人，以及1名37歲李姓韓國人、53歲約旦人蘇雷曼（Shalabi Nidal MohdSuleiman），以及1名28歲魏姓中國人。李姓韓國人於11月25日在呂宋島中部的克拉克自由港區（Clark Freeport Zone）被捕。他5年前在韓國打人成傷，被國際刑警組織（INTERPOL）發出紅色通緝令追捕。蘇雷曼是於11月26日，在南部民答那峨島的盧本鎮（Lupon）被捕，他涉嫌在中東的杜拜自雇主處偷竊11萬歐元（約新台幣377萬元）和20萬迪拉姆（約新台幣176萬元）逃逸。而魏姓中國籍逃犯被控在旅館偷拍住客，並在網路散播。菲律賓移民局長維亞杜（Joel Anthony Viado）警告，菲律賓不是犯罪分子的避風港，菲律賓將繼續與外國對口單位合作，共同打擊犯罪。另外，在菲律賓總統小馬可仕（FerdinandMarcos Jr.）指示下，當局強力掃蕩離岸博弈產業，移民局6日又把一批非法工作的中國籍員工遣返，罪犯多達187人。