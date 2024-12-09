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▲魚乾強調自己沒有收中共的錢，希望大家不要再胡亂抹黑。（圖／魚乾YouTube）

知名YouTuber魚乾、鍾明軒近日都被點名是「統戰網紅」，拿中國的錢拍影片宣揚大陸。對此，鍾明軒今（9）日凌晨發文強勢回擊：「沒發生過的事，到底哪來的證據？至今，我沒接到任何相關的電話或訊息，更沒有來自任何單位的邀請函。」二度陷入相關爭議的魚乾也特地拍影片澄清觀眾對她的5大疑問，強調「沒有的事就是沒有」，要大家不要再惡意抹黑。繼波特王之後，網紅八炯近期也與歌手「閩南郎」陳柏源合作拍片，揭露中共對台統戰的操作過程，其中海峽報社社長點名要聯繫鍾明軒，讓鍾明軒慘遭炎上。對此，鍾明軒今日發文澄清：「我沒接到任何相關的電話或訊息，更沒有來自任何單位的邀請函。」他強調這些指控根本沒有證據，「真正的觀眾，看得懂我的為人，也看得懂我的影片和我的信念」，否認與中共單位有所往來。網紅魚乾之前在波特王出來發表統戰相關操作時，就因為去成都旅遊被炎上過，現在同樣因八炯的影片，再度陷入輿論風波。魚乾這次終於不忍了，昨日深夜也發布影片正式澄清相關指控。魚乾列出外界對她的5大疑問，包含魚乾表示那支成都旅遊為VPN業配，內文有提到在中國看IG等社群都要翻牆，很不方便，她也強調絕對沒收中共的錢；沒對抹黑留言提告是因為流程太繁瑣，但她有截圖蒐證，如果澄清過還是持續被造謠，不排除走法律途徑。魚乾也說，她不認為自己有生之年可以看到兩岸關係不緊張的時候，所以選擇什麼時間去對大家來說都很敏感，她並沒有刻意跟別的網紅一起約好。魚乾也說自己去中國找的朋友是她一直以來都有在關注的一名當地網紅，因為得知對方買了新家，才約了要去見面參觀，之前該名網紅也有想出來幫她說話，但她怕害到對方，所以當時才沒有接受。魚乾強調她首次被提及涉入統戰爭議時，就有曬出過自己自費旅遊的證據，本來不想要因為這件事特地發影片，怎料一直被牽連近來，才會一口氣拍片澄清。影片最後魚乾也強調「沒有的事就是沒有」，她更直接開戰酸民：「網路發言需負責，留言前請想三秒」，希望大眾不要再一昧看到黑影就開槍。魚乾和鍾明軒的反駁也獲得不少粉絲認同，「謠言止於智者，不需因他人影響自己，你的拍的片很讚，持續觀看中，你是很棒的」、「終於看到你澄清了，每次看到你被點名都很心疼，繼續加油，永遠支持你」、「八炯影片裡沒提到的人真的不用再獵巫了，分化台灣人才是順了中共的意吧」、「明軒你的每部影片我都有看，我並不覺得你是會為了錢而出賣國家的人」。