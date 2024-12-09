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▲8日晚間，高雄美濃驚一名裴姓越南籍移工，疑酒後與同鄉男子發生口角，慘遭對方持刀捅傷腹部，肚破腸流倒臥在地身亡。（圖／翻攝畫面）

8日晚間，高雄美濃驚傳命案，一名30歲的裴姓越南籍移工，疑似酒後與同鄉男子發生口角，進而爆發肢體衝突，裴男慘遭對方持刀捅傷腹部，肚破腸流倒臥在地，警消獲報趕抵，發現裴男已明顯死亡，而行兇者已逃離現場，目前警方正持續擴大追查。據了解，裴男為失聯移工，昨天晚間，位於美濃吉洋里一處民宅內，裴男疑似酒後與同鄉男子起口角，2人爆發肢體衝突，遭對方持刀捅傷，傷重倒地身亡，警消到場後發現，裴男腹部中刀、嘴巴有嘔吐物，已明顯死亡。警方初步追查，行兇者也是越南籍逃逸移工，立即成立專案小組，報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，目前已目前已掌握特定對象，正兵分多路查緝兇嫌可能藏匿的地點，積極展開追捕行動，待嫌犯到案後，將釐清犯案動機，並依法偵辦。