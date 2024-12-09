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▲未來一週天氣，上半週先回暖、下半週轉冷，週間會有鋒面導致北台灣降雨機率提高。（圖／中央氣象署）

雖然今（9）日清晨還是偏冷，但白天開始倒週三（12/11）將迎來一波回暖的氣溫，天氣風險公司分析師李至晟指出，大台北明後兩天太陽露臉，週三晚上鋒面抵達、東北季風南下開始降溫，一直到週六（12/14）更是有冷氣團侵襲，北台灣低溫將剩下12至14度。李至晟說明，今天東北季風減弱，白天日照增強，除了目前雲量仍較多的大台北到宜蘭、花蓮，各地氣溫快速上升，今天北部高溫大約20度，中南部與台東高溫24至27度，日夜溫差較大，但大致是穩定和舒適的好天氣。李至晟表示，明（10）日風向也轉為偏東風，大台北地區也可望看到太陽露臉，這樣的好天氣預測可以維持到週三，週三是近期氣溫的高點，從北到南的高溫都在24至27度左右，週三晚間起新一波的東北季風南下，開啟新一輪的降溫。週四東北季風增強，北部、東半部先轉為陰有雨的天氣，白天高溫也會再度降到20度；週六更強的冷空氣接力南下、水氣減少，預期在週六晚間起，北部低溫會來到14至15度，空曠地區再低1至2度，有機會成為今年「入冬第二波大陸冷氣團」。李至晟提醒，目前天氣預報來看，要等到下週一（12/16）白天冷氣團的強度才會減弱，總結來說，本週四和週六會迎接「二階段降溫」，且觀察下個週末氣溫仍然偏低。