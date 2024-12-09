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▲瓊瑤一生所有著作的全球版權費，上看超過40億台幣，加上其他資產估計飆破上百億。（圖／瓊瑤臉書）

▲可人娛樂在微博發布「關於瓊瑤作品圖書版權的聯合聲明」。（圖／作家出版社微博）

▲內容詳列出仍在出版受權期內的正版「瓊瑤作品」資訊。（圖／作家出版社微博）

▲瓊瑤小檔案。（圖／NOWnews社群中心製表）

知名作家瓊瑤4日在淡水住家身亡，享壽86歲，她一生創造出無數經典文學，加上影視化後的總收入，粗估留下超過40億台幣版權費，不過瓊瑤臨走前並無明確透露財產分配，這筆鉅額版權將由誰繼承也成為外界矚目的焦點。對此，瓊瑤的兒媳何琇瓊6日於微博發聲，宣示了擁有其版權之聲明。瓊瑤一生創作無數，寫了超過60部經典小說，不少作品都被改編成電視劇、電影，光是最知名的《還珠格格》就多次被翻拍成電視劇，全球版權費上看10億元，再加上被改編成電視劇的80多部影視作品，粗估留下超過40億台幣版權費。此外，丈夫平鑫濤2019年病逝後，瓊瑤分得價值25億台幣的房產，以及皇冠文化旗下的皇冠影業，保收估計其總資產可能突破百億台幣。據悉，瓊瑤生前旗下有3家影視公司，包括可人娛樂、怡人、仲傑，可人娛樂屬於瓊瑤名下，怡人及仲傑公司的總經理為媳婦何秀瓊，負責影視投資與藝人經紀業務，兒子陳中維則負責製作。其中，怡人公司資本額為1000萬新台幣，且掌握「瓊瑤」、「還珠格格」等商標以及智慧財產權。近日，可人娛樂與作家出版社在微博發布聯合聲明，強調可人娛樂是瓊瑤生前創作的全部文學作品唯一的版權持有方，作家出版社享有「瓊瑤作品」合計71冊中文簡體版在中國地區的專有出版權，而除了作家出版社出版的「瓊瑤作品」版本外，其他出版社出版的版權已到期。根據《三立新聞網》報導，何琇瓊也在朋友圈強調「嚴禁投機行為，遏制侵權」，宣示版權的唯一來源。本名：陳喆出生年：1938婚姻：有2段婚姻，育有1子事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎