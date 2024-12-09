我是廣告 請繼續往下閱讀

8日下午，台北市內湖區內湖路一段某民宅，發生母女雙屍命案，死者為54歲的甯姓母親、28歲曾姓女兒，現場留有遺書，警方初步排除外力介入。兒子曾男指出，近日家中3人曾發生爭執，未料昨天下午返家，卻發現母親與姊姊陳屍屋內，且警方調查發現，2人疑似是因遭詐騙1200萬元，才導致發生悲劇，詳細還在調查釐清中。據檢警調查，甯婦生前曾報案，指遭投資詐騙1200萬元，研判疑似錢遲遲無法拿回，才釀成人倫悲劇，後續也將追查涉案的詐騙集團。據了解，曾男昨天下午1時許返家，發現大門反鎖，也無回應，破門之才發現母親與胞姊死亡，急忙通報警消，且現場留有遺書，門窗緊閉，初步勘查無外力介入跡象。