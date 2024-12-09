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在昨天經歷了不敵華盛頓巫師的慘痛失利後，丹佛金塊今（9）日在客場以141：111、30分之差大勝亞特蘭大老鷹，金塊三屆MVP得主Nikola Jokic全場狂砍48分，近兩戰合計攻下104分30籃板16助攻，展現當今聯盟第一人的價值，終結了老鷹近期的一波6連勝。上一場比賽，Jokic才創下生涯新高的56分，然而球隊以113：122輸給聯盟戰績最差的華盛頓巫師，幫對方終結16連勝。賽後這位塞爾維亞籍的明星中鋒也提出「大不好減薪、坐板凳」的構想，讓人感受到一絲詭譎氣氛。此役面對老鷹，金塊沒有再錯過贏球機會，Jokic連兩場火力全開，第3節的比賽，他打滿12分鐘，12投6中砍下16分，前三節個人總計24投14中，砍下40分11籃板7助攻2抄截，讓金塊帶著22分領先進入到末節。比賽第四節，金塊維持優勢，慢慢開始撤下主力，Jokic也沒打算刷到50分，而是讓此役得分就此定格在48分。他全場29投17中，抓下14籃板，傳出8助攻。除了他之外，金塊前鋒Michael Porter Jr.得到26分，後衛Christian Braun斬獲17分，Aaron Gordon回歸攻下6分6助攻2籃板。在昨天輸給巫師隊之後，Jokic受訪時針對性地批評隊友：「我需要看到一個回應。在我的國家，我的家鄉，經歷這樣一段時間，你得到的薪水會比你的價值少一些。也許這樣會有一點動力。我們真的走錯了方向，我認為這是每個人的錯。 」而今天，金塊眾將也的確知恥近乎勇，團隊命中率高達62.9%，三分球命中率也有所回升來到44.4%，團隊命中12記外線，比他們前兩戰（11記）加起來還多。