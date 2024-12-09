我是廣告 請繼續往下閱讀

面對敘利亞緊張局勢，美元指數在106上下盤整，亞洲主要貨幣兌美元升貶互見 新台幣今（9）日早盤則回貶，與台股上漲走勢脫鉤，一度下探32.451元，貶值4.3分。美國上周公布非農就業數據，美元出現震盪，一度下探105.43，目前拉回至106上下盤整。不過，本周包括澳洲、加拿大、瑞士、歐洲央行都將召開利率決策，市場預估除澳洲之外都會降息，而緊接著下周還有台灣、美國、日本及英國央行也將公布最新利率決策。也由於各國央行將陸續公布最新利率決策，加上敘利亞局勢緊張，市場趨向觀望，亞洲主要貨幣兌美元升貶互見，其中韓元在韓國政局不穩之下，持續走弱，今日早盤下探1430.66兌1美元，日圓兌美元從150.084回升至149.693附近，離岸人民幣兌美元在7.2745至7.2838盤整。至於新台幣兌美元今日早盤開低走低，以32.435元、貶值2.7分開出，雖然台股走揚，新台幣續貶下探32.451元，貶值4.3分，目前在32.44元盤整。