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12月3日晚間韓國總統尹錫悅宣布戒嚴，民進黨立法院黨團竟然第一時間在Threads發文挺韓國戒嚴引爆全民怒火。對此，國民黨立委許宇甄提案修《戒嚴法》，要求總統宣告戒嚴後，需在24小時內提交立法院議決通過，嚴防總統濫權抓政敵。許宇甄直指，民進黨團發文挺戒嚴，並認同尹錫悅宣布戒嚴是為了維護民主憲政體制，並指控國內在野黨是暗黑惡勢力，沒想到民進黨為了權力可以變得如此瘋狂，無來由的挺戒嚴言行令人毛骨悚然。許宇甄說，擔心民進黨真的想戒嚴，檢視現行《戒嚴法》規定後發現，該法自民國37年4月修正後就沒有再修正過，時空環境變遷極大，現行條文有極大漏洞需要修改，因而提出修法許宇甄指出，若依現行《戒嚴法》第一條第二款規定，總統宣布戒嚴後有一個月的時間可以緩衝提交立法院追認，換句話說，這一個月會成為總統濫權的空窗期，總統能從容部署，也能抓捕政敵。依據民進黨挺戒嚴的發文內容，此規定若不修改，將對台灣自由民主帶來極大威脅，因此自己提出「戒嚴法第一條條文修正草案」，要求總統宣告戒嚴後，需在24小時內提交立法院議決通過，並規定若遇上立法院休會，應即刻召開臨時會處理。許宇甄再指出，再檢視《立法院職權行使法》後發現，立法院並未規範戒嚴案送交立法院後的審議程序以及時間，如此一來又會出現審議空窗期。參考韓國國會2小時集會完成否決尹錫悅戒嚴做法，以及立法院處理不信任案的審議程序，自己提出「立法院職權行使法部分條文修正草案」，增訂第五章之一戒嚴案之處理，要求戒嚴案提報院會8小時內，召開審查，審查及表決時間需於24小時內完成，未完成視爲不通過。許宇甄強調，台灣民主來之不易，需要國人一同守護，為了避免少數人鑽漏洞，現行《戒嚴法》和《立法院職權行使法》需儘速修正，以杜絕台灣出現新黨國體制，希望朝野共同支持修法。許宇甄預告，本次提案明天將進入程序委員會，預計週五院會一讀。