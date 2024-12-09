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▲薛楷莉透露赴美當護理師，薪水比在台灣更優渥。（圖／中天新聞提供、茱莉亞婚紗公司拍攝）

▲薛楷莉曾一度放下護理師身分，重返中天新聞台擔任主播。（圖／ 中天新聞提供）

前美女主播薛楷莉曾在台灣的電視台任職，後來轉換跑道去考護理師，成功在美國取得證照工作。今（9）日是薛楷莉生日，昨日她也特地發文跟大家分享一路以來的心境，表示一開始很多人不看好她換跑道，但她現在在美國當護理師，一週只需上3天班，薪水也比台灣高出許多，還能有更多時間陪伴小孩，讓她覺得非常值得，幸福地說：「我回想最好的生日禮物是什麼，就是投資你自己」。薛楷莉曾是台灣新聞主播，如今卻從文組轉戰理組，在美國當起專業護理師，讓不少粉絲大感意外。薛楷莉昨日也透過臉書發文，跟大家分享這段考證的艱辛過程，也比較在台美生活的不同優劣之處，「雖然在美國的工作不比台灣輕鬆，但做為一位單親媽媽，我可以找到了工作與生活的平衡。在這裡，一週正職3天，薪水比台灣好，不僅我可以養活自己，也能好好照顧我的孩子，這是我在台灣所無法實現的」。薛楷莉也說，自己一開始自己去考護理系，身邊很多朋友都不能理解，認為薪水並不高，只有系上的師長才知道她真正的目標是到國外工作。而這段考試過程也比想像中艱辛，她一度念書念到睡眠不足，竟然失神跌倒摔成骨折，在台灣一跛一跛的考完國考，才接著準備美國的考試。薛楷莉認為美國國考對她來說才是最困難的，「因為全部都是醫學英文之外，還有很多內容是台灣沒有教的部分」，總共5小時的考試時間沒有考古題能參考，電腦會不停出題來判斷你的程度，只要有一個科目不及格，電腦就會關機顯示不通過，因此每個考題她都需要非常審慎的思考才能決定答案。即便現在真的在美國工作了，薛楷莉也直言：「背了這麼多英文單字，現在在美國臨床上班，還是得繼續背」，不過她仍深信，投資自己才是最好的回報，「希望我的經歷能激勵更多的人，勇敢追求自己的夢想，無論路途多麼艱辛，永遠不要放棄」。粉絲看到她的勵志分享，也紛紛佩服留言：「不平凡的母親，生日快樂」、「從主播洗盡鉛華重讀護理系還拼到美國當RN（註冊護理師），真的令人敬佩」、「早就猜你是為了到美國陪女兒做準備，在美國護理工作是有專業、薪水也不錯的工作，真的很適合華裔媽媽，只是整個過程很不易，但你的努力身影是女兒最好的示範」、「我看到了強大的腦和堅強的意志力！祝美麗又強大的RN楷莉生日快樂」。