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網紅「八炯」日前於YouTube上傳「中國統戰紀錄片」，而在與中共黨媒《海峽導報》社長對話過程中，對方脫口要聯絡網紅鍾明軒，引發熱議，鍾明軒也因此遭網友出征。對此資深媒體人黃揚明認為，若真有鍾明軒收對岸統戰資金的證據就公開，身為媒體人目前紀錄片中看到的就是「沒有證據」，而綠委沈伯洋稱6年前就提醒政府中共收買網紅，而6年過去了，當初完全執政的民進黨又做了什麼，「還是沈伯洋單純在臭蔡英文無能？」對於鍾明軒遭指收統戰資金，黃揚明表示，如果真的有鍾明軒收對岸統戰資金的證據就公開，身為媒體人，目前八炯那支紀錄片中看到的就是沒有證據。自己一向支持網紅應該公開所有資金來源。例如當年曾報導中揭露《博恩夜夜秀》拿了蔡英文競辦、韓國瑜競辦的錢做節目，還在節目中，假裝是意外打通韓國瑜電話邀約，這類型的隱匿，就是惡意。黃揚明表示，陸委會的相關法律規範明訂對岸來台刊登旅遊廣告，不得以「置入性行銷」方式，那網紅的部分要如何採認？就像沈伯洋說6年前就提醒對岸收買台灣網紅，那6年過去了，當時完全執政、國會多數的民進黨又在法制面做了些什麼？「還是沈伯洋單純在臭蔡英文無能？」