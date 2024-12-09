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美國新當選總統川普將於明年上任，在不確定性增加之下，市場也出現震盪，不少人找尋資金暫時避風港，銀行亦持續祭出新台幣高利存款方案，其中純網銀將來銀行「NEXT BANK」今（9）日宣布，即日起至明年1月10日止，不分新舊戶存入新資金10萬元，可享3個月2.3%優利定存資格，存滿可領回約567元利息。同時，將來銀行也宣布，現行大受客戶歡迎的「5萬元內1%、5萬元以上1.5%優利且額度無上限」及「新戶再享5萬元10%」兩大活存優利專案延長到明（2025）年第1季底，讓國人在年關前後、資金流動最活躍的時候，仍然享有超級優利的活存選擇。台灣央行與美國聯準會（fed）將於台灣時間下週四（19）宣布最新利率政策決議，降息與否跟定存族息息相關，將來銀行表示，存戶無需擔心貨幣政策不確定性，現在就將優利給好給滿，2.3%定存專案相較目前市場同天期利率普遍約1.285%高出逾1個百分點，即使是與各家銀行數位帳戶的優利定存專案相比，也絲毫不遜色。若是著眼於外幣資產佈局的民眾，將來銀行也即將於12月底前開辦外匯業務，提供美元等外幣服務。由於近期國際美元走強，將來銀行預告將推出高利美元存款等種種好康，讓國人有機會美元「利息、匯率」雙賺，持續朝國人數位生活的最好金融夥伴目標邁進。此外，新光銀行至2025年2月7日止，也推出高於市場平均的年息2%的3個月定存，協助客戶在市場波動中穩健增值資產，最低存款金額新台幣100萬，專案限時限量，額滿即截止。王道銀行至今年12月31日晚上8點止，推出新台幣年息2.2%的6個月定存專案，單筆起存金額最低新台幣2萬元起，單筆上限最高新台幣300萬元，每人可開立最多99筆，採複利計息，到期一次給付，但限新資金參與，新資金定義為客戶開立本專案當下，帳戶內台外幣存款總餘額較今年9月30日日終存款總餘額超出的金額。雖然正在觀望市場行情、等待進場時機或是較為保守的投資人，定存是個相較穩定的選擇，不過，銀行也提醒，優惠定存的最低承作金額、可承作額度上限、專案到期日、資金的要求及承作對象等條件，各家銀行可能有所不同，建議民眾在選擇定存產品前，可先向銀行詢問清楚，並考量個人或家庭未來的資金使用規劃，或諮詢銀行理專，讓資產配置規劃更符合您的需求。