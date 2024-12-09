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▲在昨天經歷了不敵華盛頓巫師的慘痛失利後，丹佛金塊今（9）日在客場以141：111、30分之差大勝亞特蘭大老鷹，金塊三屆MVP得主Nikola Jokic全場狂砍48分。（圖／美聯社／達志影像）

丹佛金塊今（9）日以141：111大勝亞特蘭大老鷹，球隊兩大球星「威少」Russell Westbrook和Nikola Jokic合作無間，打出順暢的進攻。以這場比賽來說，有美媒認為Westbrook進攻端的價值被低估，因為他總能及時找到在禁區要位成功的Jokic，讓對方像在「吃免費的起司漢堡」一樣，輕鬆得分。在昨天輸給巫師隊之後，Jokic曾經當眾批評隊友們，「我需要看到一個回應。在我的國家，我的家鄉，經歷這樣一段時間，你得到的薪水會比你的價值少一些。也許這樣會有一點動力。我們真的走錯了方向，我認為這是每個人的錯。 」這一罵似乎也將球隊罵醒，今天對6連勝的老鷹團隊命中率高達6成，在Jokic全場48分的帶領下，以30分之差大勝。Westbrook今晚6投4中，只拿到9分11助攻1籃板，以數據來說不算特別起眼，但他在透過傳球製造機會，以及在防守方面做出很多貢獻。金塊主帥Michael Malone在賽後直言道：「我必須高度讚揚Russell Westbrook。他對Trae Young的防守非常出色。」金塊隨隊記者Harrison Wind賽後也點評指出，Russell Westbrook和Nikola Jokic的組合非常值得一看，稱兩人有很強的協同作用。Westbrook仍然是一名出色的傳球手，總是在尋找餵球給大個子的機會，每場比賽都會給Jokic送出輕鬆上籃的機會，興奮地點評：「簡直就像是在餵他起司漢堡，免費的起司漢堡！」今年休賽季，金塊選擇簽下Westbrook，希望能補上這兩季大量流失的後衛戰力。特別是在上賽季的季後賽，球隊在Jokic和Jamal Murray下場後缺乏進攻手段，第二陣容得不了分，因此需要補進另一名能夠創造機會的球員。過去在雷霆的巔峰時期，給禁區球員「餵餅」，就是威少的拿手好戲，Steven Adams等人也受益於他的助攻，打出不錯的數據。如今搭檔的中鋒人選變成聯盟現役第一人的Jokic，威少正展現自己擅長的技能，打出意想不到的作用。如今在Murray因傷缺陣的期間，Westbrook也稱職做到他該做的工作，領導球隊、串聯攻勢，幫助Jokic更簡單地得分，正在找到自己在球隊中的合適定位。