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韓國總統尹錫悅3日宣布戒嚴後，短短6小時就解嚴，引起社會軒然大波。韓國檢方8日時以涉嫌叛亂、濫用權力、妨礙行使權利罪，逮捕本次緊急戒嚴主要人物之一、韓國前國防部長金龍顯。韓國707特殊任務團（別名白虎部隊）團長金炫兌（音）9日召開記者會，怒控遭金龍顯利用，願意承擔責任。根據《韓聯社》報導，白虎部隊是陸軍特戰司令部轄下營級特種部隊，被譽為「特種部隊中的特種部隊」，組建時完全參照美軍最精銳的三角洲部隊模式，其身分資訊屬於國家機密，真實姓名、外表和身分，通常都需要嚴格保密。但9日金炫兌沒有戴口罩和墨鏡，還配戴名牌出現在鏡頭前。金炫兌沉痛表示，此次戒嚴風波，白虎部隊的官兵都是受害者，被前防長金龍顯所利用，而自己則是個無能、不負責的指揮官，才會將大家逼上絕境：「如果說士兵們有罪，那便是聽從了無能指揮官的指示。」金炫兌強調，身為民主法治國家的軍人，他願為自己的錯誤行為，承擔全部責任，就此離開部隊。另一方面，韓國警察特別調查小組，也正在審查總統尹錫悅的出境禁令，至於據傳贊同戒嚴的行政安全部長李祥敏則已被限制出境。