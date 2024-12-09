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美國職籃（NBA）費城76人今（9）日客場出戰芝加哥公牛，「費城三巨頭」Joel Embiid、Paul George、Tyrese Maxey也在本場比賽迎來回歸，76人在Embiid繳出31分12籃板的表現下，終場以108：100擊敗公牛，Embiid賽後接受訪問後，談到本季自己頻繁的傷勢，他坦言心情非常沮喪。Embiid此役在第二節單節拿下19分，幫助76人扳回12分的落後，第三節76人更是一度將領先拉開至19分，但公牛回敬一波13：1的攻勢，第四節末段兩隊差距縮小至4分差，但Nikola Vucevic、Zach LaVine兩次關鍵三分出手沒進，最終讓76人以108：100帶走勝利。此戰「費城三巨頭」Embiid攻下31分12籃板，Tyrese Maxey繳出「大三元」表現25分11籃板14助攻，Paul George貢獻12分7籃板2助攻。Embiid回歸後就拿下31分12籃板的好表現，賽後接受採訪時，Embiid近期受傷的心情，他直言心情非常沮喪，「我過去幾個月就一直說，我非常沮喪，有些事情找不出原因，讓我非常困擾，因為我想要打每一場比賽。」此戰擊敗公牛後，76人戰績來到7勝15敗，在東區排名第12，球隊整體狀況與開季相比，已改善不少，Embiid也提到這一切都關於健康，他認為76人保持健康的話，有能力與聯盟中任何一支球隊抗衡。