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▲《娛樂百分百》驚傳12月底停播，對此節目方面嚴正駁斥虛假消息。（圖／娛樂百分百臉書）

八大綜合台的長壽節目《娛樂百分百》今（9）日驚爆即將在年底收攤！有消息稱，播出27年的《娛樂百分百》因為收視率下滑，跌破0.2％面臨經營瓶頸，加上主持人黃偉晉疑似調高主持費，讓節目難以支撐，將在12月底熄燈。對此，《娛樂百分百》製作單位回應《NOWnews今日新聞》，節目正持續推陳出新，下週也將進棚錄影，何來收攤之說。另和偉晉的合作，一直以來非常愉快，並沒有因轉換新東家，提出調漲費用的要求。今日有週刊爆料稱老字號節目《娛樂百分百》因收視率下滑、主持費提高等緣故，即將在12月底停播，消息曝光後令外界錯愕，但稍早節目單位回應，停播並非事實，目前還有新內容在製作。對於主持人黃偉晉因轉換東家主持費漲價一事，《娛樂百分百》也直接駁斥，強調雙方合作愉快，偉晉並未提出漲價要求。《娛樂百分百》在1997年開播，過往主持人包含羅志祥、愷樂（蝴蝶姐姐）、黃鴻升（小鬼）、大小S等人，歷經18代主持人的變更，節目也以播報娛樂新聞為主，演變到如今成為綜藝節目。《娛樂百分百》之前也曾靠「凹嗚狼人殺」單元吸引一票粉絲定期觀看，但後來因羅志祥與愷樂的醜聞爆發，收視率受到打擊，加上狼人殺熱潮過去，觀看數字確實有下滑。目前主持人為歌手黃偉晉、陳零九、小賴（賴晏駒）；因應節目內容調整，今年7月8日起，逢星期一、二 20:00-21:00改為重播舊集數，YouTube也開通會員，不時上傳幕後花絮，藉此增加粉絲訂閱。