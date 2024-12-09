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▲林書豪向周杰倫哭訴，表示自己隔天去比賽全部的人都笑。（圖／周杰倫IG）

▲周杰倫笑說林書豪就是開心果、吉祥物。（圖／周杰倫IG）

▲周杰倫坦言演唱會最終場後勁太強，他入睡前內心還是相當激動。（圖／周杰倫IG）

▲阿信要唱歌前，周杰倫對他說自己的螢光棒是會變色的，他事後回想，笑說自己的舉動像小學生。（圖／周杰倫IG）

▲周杰倫（左）壓軸場邀請阿信（右）當嘉賓，兩人一登台全場尖叫聲不斷。（圖／相信音樂提供）

天王周杰倫「嘉年華」演唱會昨（8）日劃下完美句點，壓軸場邀請到天團五月天、張惠妹擔任嘉賓，台下又坐著林志玲和山下智久，現場眾星雲集，演唱會尾聲周杰倫淚喊「希望下一次不要再隔7年了」，令台下粉絲紛紛淚崩，還有許多人在觀眾席不肯走，狂喊安可。今日凌晨，周杰倫在IG限時動態表示自己有「演唱會後遺症」，直呼「尾場後勁很強」，更曝光和林書豪的對話截圖，笑說對方是吉祥物。周杰倫在演唱會第2天介紹嘉賓環節時特別點名好兄弟林書豪，拱他現場挑戰〈晴天〉，沒想到林書豪一開口走音到全場笑翻。周杰倫今日凌晨在IG限時動態曬出兩人對話截圖，林書豪表示：「我隔天去比賽，全部人都笑我，走進更衣室話都不用說就被笑，發佈會又被笑了一次。」周杰倫則回覆：「你就是開心果、吉祥物，以後不用打球，走出去就被笑了。」並附上笑臉表情貼圖。此外，周杰倫也透露，自己沒有參加這次的慶功宴，到家洗完澡躺在床上準備入睡時，內心還是澎湃不已，「這個尾場的後勁很強，現在有點演唱會症候群了，我沒去參加慶功宴，都洗完澡了準備要睡了，身體已放鬆，但內心還在嗨，做夢會不會還在點」。而過了1個小時後，周杰倫又分享了演唱會小插曲，他表示當阿信準備唱歌時，他對阿信說：「我這個的螢光棒是會變色的喔。」事後回想，他忍不住自嘲「我到底跟阿信講這個幹嘛！」並笑說自己的舉動就像小學生有了新鉛筆盒，不斷拿出鉛筆又擺回去。