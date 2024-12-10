NBA美國職籃2024-25例行賽台灣時間12月10日賽程，將只有1場比賽進行，上午8點30分紐約尼克將在客場交手多倫多暴龍的賽事，將會是今天的焦點之戰，尼克近10場比賽中拿下7勝3敗，暴龍近10場比賽拿下5勝5敗，Karl-Anthony Towns近期因傷缺陣，根據外媒報導明天出戰的機率大約是50％，《NOWnews今日新聞》也整理「賽程時間、對戰組合、轉播資訊」給讀者。
🏀觀戰重點：尼克交手暴龍焦點之戰
📍比賽背景
尼克在上一場比賽以120：111意外敗給底特律活塞，終止近期的四連勝，Towns在對上活塞的比賽因右膝髕腱炎而缺席，對於球隊戰力造成不少衝擊，暴龍方面，近兩場比賽都在主場作戰，但卻接連敗給獨行俠、雷霆，先前受傷的射手Gradey Dick和主力中鋒Jakob Poeltl都已傷癒歸隊，相比起尼克，整體陣容相當完整。
📍數據對比
尼克場均得分118分（聯盟排名第7），暴龍場均得分則是112.5（聯盟排名第16）。
尼克本季投籃命中率為50.0％（排名聯盟第2），暴龍本季投籃命中率為46.4％（排名聯盟第14）。
📍雙方關鍵球員
尼克：上一場對上活塞，由於Towns因傷缺席，Jalen Brunson扛起球隊進攻重任，單場拿下31分10助攻4籃板的表現，但無奈隊友火力發揮不佳，終場不敵活塞，終止4連勝，對上暴龍的比賽，若Towns持續缺陣，那Brunson將會成為尼克能否奪勝的關鍵人物。
暴龍：去年從尼克交易來的RJ Barrett，今年無疑成為暴龍的球隊核心，目前場均得分23.3分為全隊最高，近三場比賽分別拿下29分、17分、18分，對上尼克的比賽受傷的隊友也將回歸，對於Barrett更有勇於進攻的底氣。
🟡NBA2024-25例行賽第12月10日賽程表：
🟡NBA例行賽直播哪裡看？
2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台：尼克VS暴龍 08:30
愛爾達ELTA.TV：尼克VS暴龍 08:30
🟡線上收看：
愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。
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📍比賽背景
尼克在上一場比賽以120：111意外敗給底特律活塞，終止近期的四連勝，Towns在對上活塞的比賽因右膝髕腱炎而缺席，對於球隊戰力造成不少衝擊，暴龍方面，近兩場比賽都在主場作戰，但卻接連敗給獨行俠、雷霆，先前受傷的射手Gradey Dick和主力中鋒Jakob Poeltl都已傷癒歸隊，相比起尼克，整體陣容相當完整。
📍數據對比
尼克場均得分118分（聯盟排名第7），暴龍場均得分則是112.5（聯盟排名第16）。
尼克本季投籃命中率為50.0％（排名聯盟第2），暴龍本季投籃命中率為46.4％（排名聯盟第14）。
📍雙方關鍵球員
尼克：上一場對上活塞，由於Towns因傷缺席，Jalen Brunson扛起球隊進攻重任，單場拿下31分10助攻4籃板的表現，但無奈隊友火力發揮不佳，終場不敵活塞，終止4連勝，對上暴龍的比賽，若Towns持續缺陣，那Brunson將會成為尼克能否奪勝的關鍵人物。
暴龍：去年從尼克交易來的RJ Barrett，今年無疑成為暴龍的球隊核心，目前場均得分23.3分為全隊最高，近三場比賽分別拿下29分、17分、18分，對上尼克的比賽受傷的隊友也將回歸，對於Barrett更有勇於進攻的底氣。
🟡NBA2024-25例行賽第12月10日賽程表：
| MATCHUP
| TIME
|
|8:30 AM
2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
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緯來體育台：尼克VS暴龍 08:30
愛爾達ELTA.TV：尼克VS暴龍 08:30
🟡線上收看：
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