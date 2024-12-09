亞洲天王周杰倫上週四(5日)起一連四天在台北大巨蛋舉辦演唱會，台上精彩，台下來賓每場都超大咖，除了有12強冠軍的明星球員之外，最終場還有五月天、張惠妹、林志玲、山下智久等眾星雲集。因為演唱會近期讓周杰倫歷年歌曲都被翻出來，演唱會後歌迷不斷回味，進不去大巨蛋的也狂刷歌單過過癮，《NOWnews》實際觀察Apple Music 台灣前100名，周杰倫歌曲從演唱會第一天開始慢慢往上爬，到今（9）日已經有整整50首在榜上，且前60名華語歌手也只有周杰倫。
周杰倫演唱會宛如大型K歌現場，演唱會的後遺症持續發酵，讓Apple Music也出現了有趣的現象，根據記者觀察，從上週四演唱會開始Apple Music 台灣Top 100的名單就開始出現變化，原本20~30名的歌曲大多由韓國歌手包辦，周杰倫從週四開始往上爬升，到了今天登上了第四名。
雖然難抵ROSE洗腦神曲〈APT.〉，但仔細觀察，周杰倫的歌曲在前100名裡面拿下了50個名次，此外，在前60名裡面華人歌手只有周杰倫一人，另外也發現了每日更新的「Top 25：台北的排行榜」中，前25名內沒有其他華語歌手的歌曲，周杰倫就包辦了14首歌，相當驚人的成績，也是Apple Music罕見情況。
除了Apple Music之外，KKBOX在AI歌單輸入周杰倫相關的字詞，會出現周杰倫演唱會前要複習的歌、周杰倫前五張專輯精選、周杰倫前20名、我想聽周杰倫搖滾歌等，從KKBOX風雲榜即時週榜來看，周杰倫更是「華語專輯週榜」前10名常客，從宣佈演唱會開始一直到演場會結束幾乎穩定佔領5-7席。
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雖然難抵ROSE洗腦神曲〈APT.〉，但仔細觀察，周杰倫的歌曲在前100名裡面拿下了50個名次，此外，在前60名裡面華人歌手只有周杰倫一人，另外也發現了每日更新的「Top 25：台北的排行榜」中，前25名內沒有其他華語歌手的歌曲，周杰倫就包辦了14首歌，相當驚人的成績，也是Apple Music罕見情況。
除了Apple Music之外，KKBOX在AI歌單輸入周杰倫相關的字詞，會出現周杰倫演唱會前要複習的歌、周杰倫前五張專輯精選、周杰倫前20名、我想聽周杰倫搖滾歌等，從KKBOX風雲榜即時週榜來看，周杰倫更是「華語專輯週榜」前10名常客，從宣佈演唱會開始一直到演場會結束幾乎穩定佔領5-7席。